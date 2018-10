Ministerul Public atrage atentia, duminica noaptea, intr-o postare pe Facebook, asupra "pericolului incalcarii ordinii constitutionale" prin adoptarea unor modificari propuse in proiectul ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei. "Vazand relatarile din presa conform carora, in ziua de luni, va fi dezbatut in sedinta de guvern, la propunerea Ministerului de Justitie, un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…