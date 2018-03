Ministerul Public isi prezinta astazi bilantul pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului va fi prezent, in timp ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat deja ca nu va participa la raport. Revenim cu mai multe detalii. Bilanțul va avea loc, incepand cu orele 11,00 la Cercul Militar Național. [citeste si]

- Mai mult de o treime dintre magistratii Ministerului Public se califica pentru a iesi din sistem, daca legile Justitiei ar intra in vigoare asa cum au fost modificate, sustine procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca modificarile au o oferta de nerefuzat pentru un magistrat care vrea o pensie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a sefei DNA nu e nicio surpriza pentru nimeni si a sustinut ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul DNA ca niste inculpati si condamnati penal s-au unit pentru…

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca, in ultima perioada, au loc manifestari virulente si incercari de manipulare pentru decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si pentru subordonarea Justitiei, punctand ca acest fapt este inadmisibil. "Directia Nationala Anticoruptie, ca parte…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, in Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. La eveniment au venit și au luat cuvantul presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar si Procurorul General,…

- Liviu Dragnea il taxeaza pe președintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, are o ”oportunitate politica”. E o afirmație greșita, spune Dragnea, care confirma ca PSD nu ia in calcul o eventuala suspendare a președintelui.”E o procedura…

- Revocarea din functie a procurorului sef al DNA este "normala si fireasca", a declarat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu, care a adaugat ca despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis "nu a discutat nimeni".

- Peste 65 de mii de oameni au semnat petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Numarul celor care semneaza petitia creste considerabil de la o ora la…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat marti, la finalul audierii sale din Comisia parlamentara de control a SRI, ca prezenta lui la aceasta Comisie este o obligatie pe care el o are ca cetatean, afirmand ca, „daca sefa DNA crede ca este mai presus de lege, denota o atitudine si…

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului "o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere…

- Violeta Stoica Mult-așteptata reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la scandalul din sanul Direcției Naționale Anticorupție s-a dovedit a fi din nou o piatra de incercare pentru toate instituțiile implicate, dar și pentru romanii care credeau ca in declarația de aseara urma sa se anunțe ce…

- Tudorel Toader amani reuultatul evaluarii DNA"Am revenit in tara desi mai erau si alte dezbateri. Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justitiei am discutat cu liderii de la guvernare. Am primmit garantii ca nu se va implica factorul politic. S-a respectat, se respecta si se va respecta.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Fostul premier spune ca pentru urmatoarea perioada se va afla in Cuba. "Sper sa nu spuneti ca urmez exemplul presedintelui Johannis. Familia a decis ca este tentant pachetul turistic, mai ales ca nu am fost niciodata acolo. Cand eram invitat, ca ministru de externe, Cuba era sub embargou…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a aratat presedintelui Klaus Iohannis, minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, tuturor comisarilor europeni, afirmand ca acest lucru nu poate sa ramana ”netaxat”.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane netaxat, informeaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului.

- Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata a fost admisa, marți, de Curtea Constituționala a Romaniei. „Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca raspunde la orice invitatie a presedintelui Klaus Iohannis pentru a discuta despre profilul ministrilor. Dragnea raspunde, astfel, declaratiilor presedintelui, care a spus ca, in opinia sa, persoanele cercetate penal nu pot avea o functie in fruntea statului.

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementari fiscale sa atace in instanta Ordinul ANAF.

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și-a amintit de vremurile pe care le-a trait la Revoluția din 1989. Cornel Ilie, care este tatic , are amintiri foarte puternice de la Revoluția din 1989, cea care a pus capat regimului comunist din Romania. Cornel Ilie, a carui mama a incetat din viața , a povestit,…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala a realizat primul sondaj politic in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii posibila suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

- Mai multe persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Palatului Cotroceni, actiunea fiind organizata de Initiativa Romania, care condamna decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna premier pe Viorica Dancila, spunand ca nu a facut un minim efort de conditionare a desemnarii candidatului PSD…

- Iohannis pierde sprijinul comunitaților #Coruptia Ucide și #REZISTENTA: "Gest inacceptabil” Comunitatea #Coruptia Ucide critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta propunerea PSD pentru desemnarea Vioricai Dancila ca premier. "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei, exprimandu-si speranta intr-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana. "Salut decizia presedintelui…

- Victor Dancila, fiul premierului propus de PSD, scria pe Facebook în februarie 2017, când mama sa condamna la Bruxelles protestele masive împotriva Ordonantei 13, un mesaj împotriva președintelui Klaus Iohannis.

- Dupa ce demisia lui Mihai Tudose ajunge astazi oficial la Administratia Prezidentiala, PSD va merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor pentru a arata ca detine majoritatea parlamentara care sa sustina un nou premier. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca PSD ar putea recurge…

- PSD are o mare problema dupa ce și-a daramat al doilea guvern in mai puțin de 6 luni! Acum, dupa ce i-au retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, pesediștii au toate șansele sa nu mai poata pune premierul interimar. Potrivit legii președintele Klaus Iohannis e cel care face jocurile. Tudose a adancit…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea “conflictului” intre stat si societate. “Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Primul om in stat se afla la momentul de fata in zona troitei de la Piata Universitatii, un simbol ce aminteste de evenimentele din 1989 si la eroii care au sfarsit la Revolutie. In ziua in care se implinesc 28 de ani de la momentul in care incepea Revolutia in Capitala, si la cateva ore […] Comemorarea…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Ministerului Public pe 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul a fost aprobat cu un amendament privind autorizarea Ministerului Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre ordonatorii de credite din…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu voturi 163 ”pentru” si 95 ”impotriva”, proiectul de lege urmand sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

- Jurnalistul Moise Guran a postat pe blogul sau un mesaj în care îi cere președintelui României, Klaus Iohannis, sa se implice în protestele #Rezist care se desfașoara în aceasta perioada în Capitala și în principalele orașe din țara. "Strada și…

- "Independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependenta fata de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte institutii, iar schimbarea acestei situatii ar demonstra dorinta de…

- Conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție iși manifesta ingrijorarea cu privire la independența procurorului, ideea preluarii gestionarii bugetului Ministerului Public de catre Ministerul Justiției insemnand o grava atingere adusa acestei independențe, se precizeaza sambata…