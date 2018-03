Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta miercuri, la ora 11.00, raportul de activitate al Ministerului Public pe anul 2017. La evenimentul desfașurat in Sala de marmura a Cercului Militar National, va fi prezent si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a confirmat…

- Ministerul Public isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. La precedentul bilant al institutiei, seful statului a laudat activitatea Ministerului Public in anul 2016, afirmand ca a contribuit la restabilirea increderii cetatenilor in justitie, dar…

- Șeful statului va fi prezent, in timp ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat deja ca nu va participa la raport. Revenim cu mai multe detalii. Bilanțul va avea loc, incepand cu orele 11,00 la Cercul Militar Național. [citeste si]

- Mai mult de o treime dintre magistratii Ministerului Public se califica pentru a iesi din sistem, daca legile Justitiei ar intra in vigoare asa cum au fost modificate, sustine procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca modificarile au o oferta de nerefuzat pentru un magistrat care vrea o pensie…

- Mai ascutita decat lupta de clasa, confruntarea directa dintre puterea executiva si legislativa pe de o parte si ministerul public, respectiv Parchetul General si DNA, percepute ca interfete ale Justitiei, nu are nicio sansa sa fie depasita. Falia aparuta la varful puterilor separate se extinde pana…

- Sedinta de miercuri in care procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a prezentat Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017 a avut loc in absenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a premierului Viorica Dancila. Toader a anuntat inca de marti ca nu va…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca avizul negativ al CSM la propunerea de revocare a sefei DNA nu e nicio surpriza pentru nimeni si a sustinut ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis de la bilantul DNA ca niste inculpati si condamnati penal s-au unit pentru…

- DNA a prezentat, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. In timp ce Klaus Iohannis a fost prezent, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, seful SRI, Eduard…

- Liviu Dragnea a avut o prima reacție dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat la bilanțul DNA, ca ”niste inculpati si niste condamnati penali, prinsi de institutiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au cercetat”.

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca, in ultima perioada, au loc manifestari virulente si incercari de manipulare pentru decredibilizarea Directiei Nationale Anticoruptie si pentru subordonarea Justitiei, punctand ca acest fapt este inadmisibil. "Directia Nationala Anticoruptie, ca parte…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, in Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. La eveniment au venit și au luat cuvantul presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar si Procurorul General,…

- Liviu Pleșoianu a facut un anunț de ultima ora, dupa ce a auzit declarațiile lui Klaus Iohannis de la bilanțul DNA. Deputatul PSD a spus ca este mai hotarat ca oricand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019. "Werner, la bilanțul DNA: "Spiritul civic se manifesta in ultima…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va onora invitatia.

- „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție reafirma poziția exprimata constant, in sensul ca nu exista…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…

- NEWS ALERT UPDATE Tudorel Toader: Kovesi a incalcat sistematic Constituția Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a prezentat joi raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Principalele declaratii ale ministrului…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public, urmand ca saptamana urmatoare, joi, sa prezinte public concluziile privind activitatea DNA. "Inainte de a accepta demnitatea…

- Bilantul pe anul in 2017 prezentat vineri de Politia Romana arata ca politistii au intervenit in 740.000 de cazuri semnalate la numarul unic de urgenta 112, au desfasurat 64.000 de actiuni cu efective marite, au actionat in 240.000 de activitati din zona scolilor si au avut 430 de proiecte si campanii…

- Violeta Stoica Mult-așteptata reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, la scandalul din sanul Direcției Naționale Anticorupție s-a dovedit a fi din nou o piatra de incercare pentru toate instituțiile implicate, dar și pentru romanii care credeau ca in declarația de aseara urma sa se anunțe ce…

- Asociatia Procurorilor din Romania considera ca in ultima perioada s-a incercat decredibilizarea sistemului judiciar, in special a Ministerului Public, ceea ce constituie un atac la functionarea statului. Asociatia spune ca procurorii din Ministerul Public isi exercita atributiile cu buna-credinta,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti, la bilantul institutiei pe care o conduce, ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei,

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a lansat website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme online dedicate proiectelor europene…

- Ministerul Public a lansat paginile web a doua proiecte cu finantare europeana, care au ca obiectiv crearea unui sistem IT performant pentru realizarea audierilor in timpul anchetelor si introducerea unui set unitar de metodologii de lucru in aria perchezitiilor informatice. Potrivit unui comunicat…

- Lazar, despre modificarile aduse legilor Justitiei: Cred ca CCR va da o solutie inteleapta Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta''…

- Potrivit unui comunicat, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc luni cea de a treia reuniune a Consiliului de Management Strategic, infiintat prin protocolul incheiat la finele anului 2016 intre MJ, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Public,…

- Victoria Birsan, prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, si Marinela Arginteanu, prim-procuror adjunct al aceleiasi unitati, si-au propus o serie de obiective pentru urmatorii trei ani, perioada in care vor conduce instituatia. Intrebata…

- 'Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda disputelor si dezbaterilor care au avut loc, uneori mai aprinse. A fost caracterizat prin niste provocari fara precedent. Am o experienta in cadrul Ministerului Public, am urmarit…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Ministerului Public pe 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul a fost aprobat cu un amendament privind autorizarea Ministerului Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre ordonatorii de credite din…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Ministerul Public sustine ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependenta fata de o alta putere a statului si ca ideea preluarii gestionarii bugetului Ministerului Public de catre Ministerul Justitiei inseamna o grava…

- Iata mesajul integral al lui Lazar, publicat pe site-ul Ministerului Public: „Mesaj al procurorului general referitor la independenta procurorilor. Independenta si autonomia parchetelor, corolar al independentei judecatorilor Exista o legatura clara intre statul de drept si independenta…