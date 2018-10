Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, saptamana trecuta, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea Start-Up Nation, pentru demararea editiei din acest an. Noua varianta a programului va dezavantaja marile orase, printre care si Timisoara, si va favoriza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Spre deosebire de editia de anul trecut, in acest an antreprenorii…

- Proiectul pentru programul „Start-Up Nation 2018” va fi publicat, spre dezbatere publica, pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat (MMACA), vineri, 28 septembrie, potrivit unei declarații a ministrului de resort, Ștefan Radu Oprea. „Cred ca așteptați anunțul…

- Proiectul pentru programul „Start-Up Nation 2018” va fi publicat, spre dezbatere publica, pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat (MMACA), vineri, 28 septembrie, potrivit unei declaratii a ministrului de resort, Stefan Radu Oprea.

- Proiectul pentru programul „Start-Up Nation 2018” va fi publicat, spre dezbatere publica, pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat (MMACA), vineri, 28 septembrie, potrivit unei declaratii a ministrului de resort, Stefan Radu Oprea.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat reamintește beneficiarilor Start-Up Nation, care NU au depus documentele pentru decont, ca mai au la dispoziție mai puțin de o luna pentru a face acest lucru. 29 septembrie 2018 este termenul maxim limita de depunere acestor documente și…

- Aplicatia pentru inscrierile la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat (MMACA) in cadrul Programului multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, ramane deschisa pana la inceperea evenimentului, in septembrie,…