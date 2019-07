Ministerul Muncii:Biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate de la DGASPC de ONG-urile specializate Potrivit sursei citate, documentul adoptat da posibilitatea eliberarii biletului de calatorie gratuita de catre DGASPC si in baza cererii organizatiilor neguvernamentale care au ca scop protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste organizatii vor putea ridica biletele de calatorie gratuita, in baza unui protocol de colaborare incheiat cu DGASPC, urmand a le distribui membrilor sai. Solutia vine in sprijinul persoanelor cu dizabilitati, membre ale acestor organizatii neguvernamentale, si constituie o masura de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati cu dificultati in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

