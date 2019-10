Ministerul Muncii vrea sa aduca 30.000 de angajati din afara UE la munca in Romania in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de straini care muncesc in Romania, ar putea fi suplimentat Foto arhiva Ministerul Muncii propune suplimentarea cu 30.000 a numarului de persoane din afara Uniunii Europene care vor avea dreptul sa lucreze în România anul viitor, potrivit unui proiect de hotarâre de guvern…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 10 octombrie a.c., urmatoarele decrete: - Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție, delegat in funcția de procuror șef adjunct al Secției de resurse umane si…

- Mai mulți straini au vizitat Romania, dar și mai mulți romani au plecat in vacanța in strainatate Numarul sosirilor vizitatorilor straini la punctele de frontiera ale Romaniei a crescut in august 2019 cu 15,3%, insa plecarile vizitatorilor romani in strainatate au urcat cu 25,9%, comparativ cu anul…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…

- Rata mortalitații infantile din Romania s-a redus ușor in primele șapte luni din acest an fața de aceeași perioada a anului trecut, insa se menține la un nivel ridicat in comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Comparativ…

- In contextul unor modificari legislative, prin Hotararea Guvernului nr.634 din 27 august a.c., a fost suplimentat contingentul anual pe tipul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca cu 10000 de avize de angajare/detasare. Astfel, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si…