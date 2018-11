Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii primesc mai multi bani la a doua rectificare bugetara pentru 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a doua rectificare a bugetului pentru anul 2018 va fi discutata in sedinta de vineri a Guvernului, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca aceasta rectificare bugetara va fi una pozitiva. "Discutam astazi cea de a doua rectificare a bugetului pentru 2018. Este o rectificare…

- "Executia bugetara pe primele noua luni arata atentia acordata investitiilor si onorarii angajamentelor Guvernului de a creste veniturile populatiei. Investitiile au ajuns la 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. In aceasta perioada, au intrat in economie…