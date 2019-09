Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect de lege ce prevede ca sambata sa devina zi lucratoare starnește valuri de indignare in randul tuturor angajaților in Romania. Deputatul care a inițiat acest proiect a dat mai multe detalii despre schimbarile ce ar urma sa fie aduse programului de lucru.

- O schimbare legislativa ar putea schimba programul de munca al Romanilor. PNL a depus un proiect de lege prin care vrea sa faca sambata zi lucratoare. Anunțul a fost facut de șeful Serviciului de Comunicare al Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu. Proiectul ar lasa la latitudinea angajatului sa aleaga…

- Un proiect de lege depus de PNL prevede ca sambata sa devina zi lucratoare, a anuntat, marti, seful Serviciului de Comunicare al Ministerului Muncii, Cristian Vasilcoiu. In schimb, deputatul PNL Dan Vilceanu, initiatorul proiectului, sustine ca acest proiect a fost inteles gresit de reprezentantul PSD.

- "In momentul de fata, Codul Muncii prevede 48 de ore lucratoare pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Daca ai imparti cele 48 de ore lucratoare pe zile, ar veni si sambata. Si totusi, nu a venit nimeni sa spuna pana acum ca un ministru sau altul, sau cine a facut Codul Muncii, ii obliga pe romani…

- Liberalii vor sa faca sambata zi lucratoare. Un proiect de lege elaborat de deputații liberali Florica Cherecheș și Dan Vilceanu ar putea institui munca in ziua de sambata iar repausul saptamanal, care este in week-end, ar putea fi mutat in alta parte a saptamani in cazul in care acesta ar prejudicia…

- Informația a fost facuta publica de Cristian Vasilcoiu, șeful Serviciului de Comunicare din Ministerul Muncii, pe Facebook. "Baietii nu au treaba doar cu bugetarii. Ei vor ca si cei din mediul privat sa lucreze o zi in plus pe saptamana. Chipurile "in acord cu salariatul". Cati patroni intreaba…

- Proiectul de lege, depus la Camera Deputaților, a fost inițiat de deputații PNL Dan Vilceanu și Florica Cherecheș. Informația a fost facuta publica de Cristian Vasilicoiu, șefului Serviciului de Comunicare din Ministerul Muncii, pe Facebook. „Viitorul fost ministru PNL al Muncii vrea…

