- Ministerul Muncii ii raspunde lui Iohannis, la criticile privind inflația: ”Speram ca nu sugereaza soluții precum cele din 2009 ale Guvernului Boc, sa discute cu BNR”, a transmis instituția condusa de Lia Olguța Vasilescu, la scurt timp dupa intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu premierul și ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul si cu ministrul Muncii pentru discutii privind efectele aplicarii legislatiei referitoare la salarizarea bugetarilor. “Am dorit, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii fiindca lucrurile au…

- Dupa intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu a anunțat ca principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim…

- Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, intalnirea cu premierul si ministrul Muncii a avut loc la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea din sistemul bugetar din perspectiva principiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut socoteala premierului Viorica Dancila si minisrului Muncii, Olguta Vasilescu, asupra efectelor negative pe care legea salarizarii le are inca asupra angajatilor, desi a trecut un trimestru de cand reforma fiscala a intrat in vigoare.

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis sambata, dupa ce cateva sute de politisti si angajati ai penitenciarelor din toata tara au iesit la protest in fata Ministerului, ca, desi politistii si militarii vor intra in grila de salarizare in mod etapizat, pana in 2022, politistii au beneficiat deja…

- Pensionarii mineri din Valea Jiului sunt discriminați de actele normative in baza carora se recalculeaza pensiile. Au ridicat problema de nenumarate ori, insa nu au fost luați in seama, astfel ca pensionarii mineri au acționat in judecata doua ministere. Este vorba de Ministerul Muncii si Justitiei…

- Biochimistii si biologii s-au adunat in fata Guvernului in jurul orei 12.00, purtand pancarte cu mesaje precum „Functionam cu mintea, nu cum doreste Pintea", „Respect, nu un sistem defect" si „Noi facem analize, voi doar produceti crize", „Suntem biologi, nu BIO-MI-LOGI". Ei considera ca exista…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii indemnizatiei pentru cresterea copilui, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane...

- 'Doamna ministru a acceptat ca trei din cele patru probleme ridicate sa fie discutate. Este vorba de reincadrare si s-a angajat ca va lua legatura cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul Finantelor sa gasim o solutie ca sa poata regla toate salariile care acum prezinta anomalii, sunt salarii diferite.…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a afirmat ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor intra sub incidenta legii pensiilor. “Generic li se spune pensionari (n.r. - celor cu stagii…

- „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii – n.r). De fapt, beneficiaza de asa numita pensie minim garantata si neavand stagiu minim de cotizare de 10 ani nu sunt nici la ora actuala catalogati ca pensionari. Ne gandim si la ei ca dovada ca anul trecut…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani la pensie vor avea o legislatie proprie, precizand ca la ora actuala se lucreaza in acest sens.

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail stireata@rtv.net. …

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- Haosul provocat de noua lege a salarizarii si de mutarea contributiilor doar in sarcina angajatului ii bulverseaza tot mai mult, atat pe bugetari cat si pe salariatii din privat. Ministrul Muncii spune însă că legislaţia este clară şi vinovaţi sunt cei care nu au…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu grefierii, ca legea salarizarii este aplicata prost de catre cei de la Resursele Umane, iar cine a calculat greșit ar trebui sa-și asume raspunderea.„Astazi am constat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea…

- Pregatita inca din campania electorala ca principala arma politica, legea salarizarii a iesit mai mult cum s-a nimerit decat cum s-a stabilit. Ceea ce era prezentata ca o crestere spectaculoasa este fie o stagnare, fie in cel mai rau caz ca o usoara descrestere. Pusa in relatie cu cresterile de preturi…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- Legea salarizarii vizeaza echilibrarea sistemului bugetar de salarizare Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca scopul Legii salarizarii, adoptate anul trecut, a fost acela de a echilibra sistemul bugetar de salarizare,…

- „S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri”, a declarat ministrul Muncii și a explicat ca nu a pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori în anul 2017.„Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit duminica, la Antena3, despre controversata lege a pensiilor, precizand ca, in ciuda a ceea ce s-a vehiculat in spațiul public, acestea au crescut de trei ori in anul 2017. Aceasta a raspuns și la intrebarea cand va fi gata legea pensiilor și in cat timp se…

- Astfel, președintele Klaus Iohannis, are din luna ianuarie a anului 2018, o indemnizație neta de 13338 de lei. Salariu președintelui a avut fluctuații in ultima perioada. Astfel, in luna iunie a anului 2017, președintele Romaniei avea un salariu de 15108 lei iar in in luna iulie 12204 lei. …

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca leafa presedintelui Klaus Iohannis va scadea cu 40% conform noii legi a salarizarii. Ministrul Muncii spunea ca si salariul sau va fi dimunat, impreuna cu lefurile celorlalti demnitari. Numai ca lucrurile stau exact pe dos. Salariul presedintelui…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca 60% dintre bugetari, cei care se aflau la baza piramidei salariale, aveau salarii intre cel minim și 4.000 de lei. La jumatatea piramidei, erau 37% dintre salariații, cu salarii intre 4.000 și 7.000 de lei, iar ”in varful piramidei situația scapase totalmente de…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara, scrie adevarul.ro "Mergem…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD…