Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale iși reitereaza ingrijorarea fața de decizia Parlamentului Austriei de a indexa, incepand cu 1 ianuarie 2019, alocațiile copiilor muncitorilor rezidenți pe teritoriul sau. De altfel, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, i-a transmis aceste ingrijorari…

- "Veti gasi, intotdeauna, in Romania, si, personal, in mine, ministrul Muncii si Justitiei Sociale si viitor presedinte al Consiliului EPSCO, pe durata detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, un partener de incredere, care sa acorde tot sprijinul posibil, astfel incat cetatenii europeni,…

- Contribuabilii care obtin venituri din strainatate si primesc solicitari de a se prezenta la fisc pentru a clarifica anumite aspecte trebuie sa dea curs acestor solicitari pentru a evita dubla impunere, precizeaza, vineri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat remis…

- "Am vazut ca are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiecte majore pentru Romania, ma refer la Legea salarizarii, Legea pensiilor. Aceasta capacitate, dublata de experienta in domeniul administratiei, cred ca o face pe doamna Lia Olguta Vasilescu un candidat foarte bun pentru acest portofoliu.…

- “Va scriu referitor la legea privind indexarea alocațiilor familiale, adoptata recent de catre Austria, potrivit careia, incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul alocației familiale pentru angajații care lucreaza in Austria, dar ai caror copii domiciliaza in alte state membre, va fi ajustat in funcție…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, i-a trimis, joi, o scrisoare comisarului european pentru Ocupare, Afaceri Sociale, Marianne Thyssen, in care iși exprima ingrijorarea in legatura cu legea privind indexarea alocațiilor familiale, adoptata recent de Austria.“Va scriu referitor la legea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat, joi, Romania pentru neideplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri. 68 de gropi de gunoi neconforme sunt in continuare deschise, desi Romania avea obligatia de a le inchide si a le reabilita pana la 16 iulie 2009. ”Prin faptul…

- Posibila modificare a modalitatii de indexarea a alocatiilor copiilor imigrantilor din Austria, implicit cei romani, a fost subiect de discutie intre ministrul Lia Olguta Vasilescu si comisarul european pentru Afaceri Sociale. In cazul in care trece o asemenea masura, nu ar fi exclus sa se ajunga la…