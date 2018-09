Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, un proiect de act normativ care introduce in legea adoptiei stimulente financiare care incep de la 600 de lei pe luna pentru adoptator sau familia adoptatoare, precum si o suma anuala suplimentara de 1.500 de lei. Pe ordinea de zi de joi a Guvernului figureaza…

- Guvernul are pe ordinea de zi in sedinta de joi modificarea legislatiei privind adoptia, astfel incat procedura sa fie simplificata. De asemenea, familiile care adopta copii ar avea dreptul la o indemnizatie suplimentara de 600 de lei, ce poate creste progresiv in anumite conditii. In actul normativ…

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.Guvernul a adoptat in ședința de marți, 18 septembrie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț extrem de important pentru persoanele concediate din cauza pestei porcine. Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), face un demers major in favoarea angajatilor concediati din cauza virusului pestei porcine. Astfel, oamenii concediati…

- Guvernul a aprobat Programul Prima Casa 3, destinat familiilor cu multi copii. Statul va achita 10% din prețul locuinței pentru familiile cu un copil, 25% – pentru familiile cu doi copii, 50% – pentru familiile cu trei copii, iar pentru cei care au 4 și mai mulți copii, Guvernul va

- Guvernul a decis marti, in sedinta, ca asistentul personal care ingrijeste un adult cu handicap accentuat sa primeasca, pe langa salariu, o alocatie lunara de 600 de lei pe luna, iar cel care ingrijeste un adult cu handicap grav sa primeasca 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele „mamut”…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Prin decizia de vineri, care a venit in urma epuizarii tuturor cailor de atac, șeful statului este scos din procedura…

- Peste 10.000 de hunedoreni, ar trebui sa beneficieze de recalcularea pensiilor. Sunt batrani, bolnavi, au lucrat in condiții grele, iar acum au ajuns sa aștepte sa li se faca dreptate. Pensionarii care beneficiaza de prevederile Legii 192/2015 așteapta recalcularea pensiilor. Senatorul PNL, Carmen…