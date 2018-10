Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor pentru a discuta cresterea salariului minim pe economie. Dupa discuții de peste doua ore și jumatate, s-a stabilit ca, pentru persoanele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca salariul minim pe economie creste de la 1 noiembrie, anul acesta, si nu de la 1 ianuarie 2019, cum era initial programat. De asemenea, salariul minim va fi diferentiat in functie de studii si vechime.