- Federația Naționala a Sindicatelor din Cultura și Presa CulturMedia se solidarizeaza cu membrii Comisiei Naționale de Arheologie și anunța ca vor purta o banderola neagra vineri, in timpul programului, solicitand Ministerului Culturii apararea patrimoniului cultural național, arata MEDIAFAX.Federația…

- Arheologii din Comisia Nationala de Arheologie au transmis o scrisoare deschisa ministrului Culturii in care enumera o serie de nemultumiri. Totodata, acestia spun ca pe 14 iunie vor intra in greva in cazul in care ministerul nu tine cont de opinia lor.

- Șerban Nicolae a postat, pe pagina sa de Facebook, cateva versuri din poezia ''Capul De la Torda'' de Adrian Paunescu. "Nu mai acuzați strainii,Ca ne taie domnitorii,"Sunt autohtoni spurcații.Baștinași sunt tradatorii. Nici trecutul nu le scapa,Și istoria e-o țintaPentru…

- Ministerul Culturii va finanta lucrarile de restaurare a cetatilor Enisala si Halmyris din judetul Tulcea, a anuntat, marti, ministrul Valer-Daniel Breaz, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Tulcea. "Institutul National al Patrimoniului a demarat si a facut cateva studii in…

- Tema evenimentului de presa o constituie transferul Teatrului de Vara din Parcul Bazilescu din patrimoniul Ministerului Culturii și Identitații Naționale in administrarea Consiliului Local Sector 1. Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din data de 8 mai 2019, o Hotarare privind trecerea…

- Conferința „Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale", organizata de Ministerul Culturii și Identitații Naționale, prin Institutul Național al Patrimoniului a inceput astazi, 11.04.2019, la Sighișoara. La eveniment a participat secretarul de stat din MCIN, Mihai Alexandru…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, a declarat joi, la Braila, ca tinerii din Romania care doresc sa se afirme in domeniul culturii sunt asteptati sa depuna proiecte in acest sens, de preferat fiind cele care au viziune si continuitate. "M-am orientat extrem de mult catre…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Institutul National al Patrimoniului si Municipiul Sighisoara vor organiza in Cetatea Sighisoara, sit aflat in patrimonial UNESCO, conferinta "Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale", in cadrul programului oficial al Presedintiei…