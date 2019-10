Familiile afectate in urma accidentului rutier produs in data de 5 octombrie in judetul Ialomita vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 122.000 lei de la bugetul de stat, a anuntat, vineri, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, pentru fiecare dintre cele 16 familii care un membru decedat sau ranit in accident, Hotararea de Guvern aprobata vineri prevede acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 5.000 lei, iar pentru fiecare minor aflat in intretinerea uneia dintre aceste persoane se acorda un ajutor suplimentar de 3.000 lei. "La…