Anual, incepand cu 2007, in ultima sambata a lunii martie se sarbatoreste Ora Pamantului - Earth Hour - eveniment international care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de curent electric fata de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electrice. Timp de o ora, in intervalul 20:30 - 21:30, institutii si companii din intreaga lume sting luminile si opresc aparatele neesentiale, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie, Earth Hour.



