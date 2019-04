Ministerul Mediului demarează programul privind închiderea gropilor de gunoi municipale neconforme ”Ministerul mediului a identificat solutia prin care se va finanta inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, care fac obiectul Cauzei C-301/17, Comisia Europeana impotriva Romaniei. Astfel, prin Ordinul ministrului mediului nr.233/2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 230/26.03.2019, a fost aprobat Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme din: Tuzla, Brasov, Zarnesti, Rasnov, Fagaras, Sacele, Victoria, Codlea, Vatra-Dornei, Uricani, Orsova si Husi, potrivit prevederilor caruia, incepand cu data de 10 aprilie a.c., in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

