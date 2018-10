Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat, joi, Romania pentru neideplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri. 68 de gropi de gunoi neconforme sunt in continuare deschise, desi Romania avea obligatia de a le inchide si a le reabilita pana la 16 iulie 2009. ”Prin faptul…

- Ministerul Energiei acorda 118.751 mii lei pentru inchiderea minelor Lupeni și Lonea. Suma este aferenta acestui an. In acest sens a fost elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordarii ajutorului de…

- "Accesul cetațenilor romani rezidenți in Romania la servicii de baza bancare in alte state ale Uniunii Europene este restricționat și cetațenii romani rezidenți in Romania nu pot sa iși deschida nici macar un cont de basic in alt stat UE fara a fi rezidenți in statul respectiv", susține senatorul PNL,…

- Presiunea statelor dezvoltate ale Uniunii Europene de a modifica cadrul de reglementare privind detasarile transnationale s-a materializat, poate mai devreme decat ne asteptam, in adoptarea Directivei (UE) 2018/957 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei…

- Comisia Europeana a trimis Romania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligației de transpunere a Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finanțarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat propunerea de buget al UE pentru perioada 2021 - 2027. Pe baza acestei propuneri, Comisia a inaintat Parlamentului European și Consiliului 37 de propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector.Doua…

- Romania are 45 de Directive europene neimplementate. Guvernul a luat act, marți, de situația transpunerii in legislație a prevederilor UE. Autoritațile au reușit sa aplice doar trei din aceste Directive iar pentru 13 s-au trimis notificari catre Bruxelles. „Este o nota de care Guvernul a luat act in…