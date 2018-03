Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum al Ministerului Justitiei pentru contractarea unui imprumut de la BDCE, in valoare de 223 milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii penitenciarelor din Romania, a precizat purtatorul de cuvand al Executivului, Nelu Barbu.

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare” din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Mai mult de 100 de lideri de sindicat din inchisori vor merge pe 12 martie la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila soluții la problemele din penitenciare, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). "Vom solicita de asemenea…

- Detasarea magistratilor este permisa in cadrul Ministerului Justitiei, unitatilor subordonate acestuia si al structurilor autoritatii judecatoresti, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Edilul Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca scolile din Bucuresti vor ramane inchise. Primarita spune ca inainte de a lua decizia s-a consultat cu specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, care au anuntat ca vor emite o a treia avertizare de Cod galben de viscol si ninsori care intra…

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Deputatul Neața, primarul Gutau, primarul liberal Pirneci și alții s-au abonat la detașarile ”dezlegate” de ITM București special pentru ANAR și cele 11 Administrații Bazinale care chipurile au deficit de personal. Deși prin Ordonanța nr.3/20.07.2017 și Ordonanța de Urgența nr. 90/ 06.12.2017 se suspenda…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promovat in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Japonia proiectul "Cartierul pentru Justitie" ce urmeaza sa fie realizat in Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MJ, pe 13 februarie, Tudorel Toader si secretarul de stat Marieta Safta au participat la lucrarile…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre scandalul din DNA si ca Toader va face o informare de presa in cursul dupa amiezii. „A existat o discuție intre premierul Dancila și…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca doi barbati din judetul Iasi de 41 si respectiv 35 de ani au decedat din cauza virusului gripal tip A, fiind nevaccinati si avand probleme de sanatate preexistente.…

- Decizie revoltatoare a consilierilor PSD Lugoj care au respins mai multe amendamente la proiectul de buget pentru acest an, dar si alocarea de bani pentru spital, scoli si gradinite. Suparat pe opozitie, Boldea le-a impus consilierilor sai sa respinga orice initiativa chiar daca asta ii va afecta pe…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) s-au prezentat vineri la sediul Ministerului Justitiei pentru a discuta cu Tudorel Toader despre conditiile de lucru din penitenciare, deficitul de personal si promisiunea platilor privind orele suplimentare.…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), a declarat vineri ca mare parte din ancheta in care sunt implicati angajati de la Penitenciarul Spital Rahova, acuzati de violente la adresa detinutilor si falsificare de documente, se bazeaza…

- Angajatii din penitenciare protesteaza, astazi, in fata Ministerului Justitiei. Ei sunt nemultumiti de conditiile de lucru improprii, precum si de deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate . „Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T., desfașoara o acțiune pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate specializate in trafic de droguri…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges si ai Directiei de Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitesti, au facut, luni, sapte perchezitii domiciliare, pe raza orasului Mioveni, si a…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca numarul detinutilor recidivisti a scazut in ultimii cinci ani, de la 45,78% la 38,37%. In ceea ce priveste legea recursului compensatoriu, sub 1% din numarul celor care au fost eliberati au recidivat, precizeaza ANP. "Ponderea detinutilor…

- Luni seara a avut loc la București gala premiilor acordare de AFCN. În cadrul acesteia, Casa Tranzit a luat premiul pentru rezistența culturala. Aceasta distincție se acorda unei organizații care continua sa își desfașoare activitatea de peste 10 ani. „Ne simtim foarte onorati,…

- Donald Trump nu va fi suspus unei evaluari psihiatrice in cadrul vizitei medicale anuale pe care o va face la sfartitul acestei saptamani. Aceasta informatie vine intr-un moment in care unii dintre criticii lui Donald Trump pun la indoiala sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita functia.…

- Debitul Dunarii va creste in urmatoarea saptamana Foto: navrom.ro/grupul_bac. Debitul Dunarii, la intrarea în tara, va creste în urmatoarea saptamâna, pâna la 8.000 de metri cubi pe secunda, cu aproape 3.000 metri cubi pe secunda peste media multianuala a lunii ianuarie, arata…

- Numarul persoanelor private de libertate a scazut la aproximativ 23.500, de la aproape 27.500 la sfarsitul lui 2016, peste 3.100 de detinuti fiind eliberati, pana pe 17 decembrie 2017, ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu, care este considerata de Federatia Sindicatelor din Administratia…

- In urma dezbaterilor avute pe parcursul Forumului National la Stiinte Politice si Relatii Internationale, organizat de Centrul de Studii in Idei Politice, desfasurat in perioada 23-26 Noiembrie 2017 in Bucuresti, studentii si studentele la Stiinte Politice si Relatii Internationale, au ajuns la concluzia…

- Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI. ”Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele cazuri: a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant…

- Mii de taximetristi au blocat centrul capitalei. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța reluarea protestelor anunțate in București, miercuri, de la ora 9,30 pentru a cere modificarile legislative promise de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat. Conform sursei citate,…

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au continuat sa se scumpeasca în noiembrie, atât fata de luna anterioara, cât si fata de perioada similara a anului trecut.

- O femeie de 44 de ani suspectata ca vineri a amenințat o tanara cu un cuțit intr-un autobuz in Ploiești a fost ridicata de la locuința sa situata intr-un sat din Prahova și urmeaza sa fie adusa la Ploiești pentru audieri. Ea este cercetata pentru amenințare și port ilegal de obiecte perosculoase spun…

- Sapte elevi ai Colegiului National Tudor Vianu, din clasa a X-a, au reusit sa ajunga in etapa finala a competitiei internationale de informatica Zero Robotics, care se adreseaza elevilor de liceu din America de Nord, Europa si Australia. Scopul concursului, organizat anual de NASA in colaborare…

- Guvernul a decis joi suplimentarea posturilor pentru sistemul penitenciar cu 1.000 de locuri, de la 15.041 la 16.041. Potrivit unui comunicat al Executivului, nevoia de suplimentare a posturilor este data ‘de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…

- Peste jumatate dintre agentii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre in serviciu, ei reclamand lipsa de personal, numarul mare de ore suplimentare lucrate si neplatite, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "Miercuri, 6 decembrie 2017, conducerea…