- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca ii va da luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care se va afla la Belgrad, un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din dosarul sau, titreaza News.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla in Serbia unde va avea mai multe intalniri oficiale, printre care se numara si cea cu omologul sau, cu care va discuta, printre altele, si despre subiectul Sebastian Ghita. Tudorel Toader a confirmat, pentru AGERPRES, ca se afla in Serbia inca de duminica,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis nu intarzie cu raspunsul la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Codruta Kovesi, insa a adaugat ca, in opinia sa, este foarte grav…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca datele statistice indica o scadere a recidivei la nivel national. "Un fapt imbucurator este acela ca starea de recidiva in Romania scade si asta ne-o arata statistica, nu este un enunt de la Administratia…

- Toader: Sunt pregatit sa sesizez CCR daca președintele nu da curs cererii de recuzare a șefei DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca procurorii din CSM au luat o hotarare rapida, "instant", referindu-se la avizul negativ dat propunerii de revocare din functie a procurorului-sef…

- Intrebat daca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu va da curs cererii de revocare a sefei DNA, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat: "da, eu sunt pregatit". "Dvs. voiati sa știți daca voi sesiza... Aveati dubii daca stiu sa fac o sesizare a Curtii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Mircea Badea a comentat in emisiunea „In Gura Presei” cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata președintelui Klaus Iohannis de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Realizatorul amintește un paragraf din hotararea Curții Constituționale care susține ca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, marti, ca DNA nu a retras niciodata vreun comunicat de presa de pe site-ul institutiei referitor la ancheta in dosarul Belina, asa cum a sustinut ministrul Justitiei, in prezentarea motivelor in sprijinul cererii de revocare. "Ministrul…

- "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- "Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel și la revocare. Nu poți sa-l forțezi pe președinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a adaugat ca "nu scrie nicaieri" ca respingerea…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu s-a implicat in identificarea si eliminarea componentelor abuzive ale unor procurori din cadrul institutiei, facand referire la Mircea Negulescu. „Neimplicarea procurorului-sef in identificarea si eliminarea…

- Psihologul Libertatea, despre discursul lui Tudorel Toader, susținut in seara de joi, 22 februarie, la Ministerul Justiției. Ministrul a aunțat o prezentare televizata a raportului privind activitatea manageriala a DNA. Declarațiile sale au vizat insa direct, specific și punctual activitatea procurorului-șef…

- "Domnule Iohannis, noi cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD - ALDE si sa nu o revocati pe Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Va solicitam ca in lupta impotriva justitiei sa fiti de partea dreptatii, nu a acelei parti a clasei politice amenintata de lupta anticoruptie",…

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa respecte legea, deoarece PSD a promis, in campania electorala, ca va stopa abuzurile. El a afirmat ca nu se afla in masura sa spuna daca Toader ar trebui revocat din functie.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit astazi, la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Dupa aparitia imaginilor s-a speculat in spatiul public faptul ca in dosarul pe care Toader il avea in mana ar fi fost cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat postat, miercuri,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat din nou joi sa ofere un raspuns cu privire la decizia de a o revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura codruța Kovesi. Ministrul a anunțat ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu președintele CEDO, moment in care un jurnalist l-a intrerupt,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ca se va intalni cu presedintele CEDO pe 16 ianuarie, intrevederea avand ca tema foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot privind conditiile din penitenciare.

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Peste 100 de persoane s-au strans luni, in jurul pranzului, in fata sediului PSD Sibiu pentru a cere retragerea modificarilor legilor justitiei. “Transmitem acelasi mesaj simplu si clar: retragerea modificarilor legilor justitiei. Cel mai consecvent va invinge, iar noi suntem inca aici si vom apara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, s-a aflat astazi, pentru prima data in 2018, fața in fața cu președintele Iohannis. Dupa discursul taios de la inceputul ședinței ținut de președintele Iohannis, Toader a facut și el cateva precizari, amintindu-i lui Iohannis ca s-a angajat sa faca o radiografie…

- Se pare ca politicianul kurd Cevdet Ayaz a fost extradat din Serbia in Turcia, in pofida avertismentelor Comisiei ONU impotriva torturii. Atat de mult isi doresc sarbii apropierea de Turcia lui Erdogan? Sute de mii de persoane si-au pierdut locul de munca si zeci de mii au fost arestate dupa…

- Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE, are intr-o faza avansata elaborarea Codexului penal, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de Facebook. ''5 volume a cate 1.000 de pagini vor reuni toate Codurile penale din Uniunea Europeana.…

- Ministerul Justitiei elaboreaza Codexul penal, care reuneste toate codurile penale din UE si care va fi distribuit gratuit pentru a fi folosit in "opera de legiferare", anuntul fiind facut de catre ministrul Tudorel Toader."Ministerul Justitiei, prin coordonare interna si contributia DIPFIE,…