Ministerul Justitiei (MJ) precizeaza luni ca a sesizat procurorul general interimar pentru efectuarea de cercetari in cazul cererii de demisie a procurorului-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob.



Potrivit MJ, sesizarea a venit ca urmare a controlului facut in baza Ordinului Ministrului Justitiei 3/63452/443/P/2019 din 22 iulie.



Sursa citata reaminteste ca ancheta interna la Ministerul Justitiei a fost dispusa in regim de urgenta, exact in ziua in care ministrul Justitiei a luat la cunostinta, urmare a solicitarii formulate de redactia unei publicatii…