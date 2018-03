Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Presedintele Klaus Iohannis este convins ca DNA functioneaza eficient in lupta impotriva coruptiei si ramane un "partener", in ciuda actiunilor concertate prin care se incearca decredibilizarea acestei institutii si subordonarea Justitiei de catre clasa politica. "Din pacate, insa, asistam…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca aproximativ 1.000 de inculpati au fost trimisi in judecata, printre ei fiind trei ministri, 5 deputati, un senator si doi secretari de stat. Ea a mentionat ca urmare a deciziei CCR pe abuzul in serviciu au fost…

- 'Pe 14-16 martie va veni o delegatie pentru evaluarea MCV. Rugamintea domnului ministru (Tudorel Toader - n.r.) este ca pana pe 1 martie Parlamentul sa ii puna la dispozitie anumite informatii. Rolul Biroului permanent este de a trimite Comisiei juridice, iar comisia ii va raspunde ministrului Justitiei…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- Am spus, joi seara, „la cald”, dupa participarea la informarea de presa de la Ministerul Justiției: „Tot ce a zis Toader despre Kovesi a fost in categoria critica justificata.” Nu știu daca, din punct de vedere legal, raportul ministrului e suficient pentru o revocare, dar toate criticile au fost…

- Ministrului Justitiei din Romania, Tudorel Toader, a declansat ieri procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ulterior, tot aseara, au avut loc proteste in Piata Victoriei din București, in susținerea lui Kovesi. Astazi, procurorul sef al DNA a declarat ca va…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- In plin scandal in justiție și cu o zi inainte de marele anunț care ar putea rasturna total justiția din Romania, Tudorel Toader pare sa aiba alte preocupari. Mai exact, ministrul Justiției care se pregatește sa prezinte un raport privind activitatea manageriala la DNA, in contextul așteptarilor ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre statul de drept, la intrevederea avuta marti.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul intrevederii de marti cu seful statului a fost statul…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Dupa milenii de cultura a onoarei Japonia a dat cu bata-n balta la Pearl Harbor atacand SUA inainte de a-i declara razboi. Drept pedeapsa americanii, tot fara niciun avertisment, deci lasand onoarea la o parte, au aruncat doua bombe atomice asupra a doua orase omorand zeci de mii de oameni nevinovati.…

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- "Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de Control al Ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la dl Tudorel Toader, in mod foarte…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- Cei doi oficiali au discutat despre proiectul "Cartierul de Justitie". Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, vineri, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc intrevederea ministrului Tudorel Toader si a secretarului de stat Marieta Safta cu ambasadorul Japoniei in Romania,…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere. "In anul…

- Greva japoneza se desfașoara pe toata durata zilei de 1 februarie 2018. La forma de protest participa personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor din Timișoara. Toți protestatarii sunt nemulțumiți de efectele trecerii contribuțiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- "Banuiesc ca acest raport a fost intocmit mai degraba cu niste date mai vechi decat pe ceea ce s-a intamplat, sa spunem, in ultimele dezbateri parlamentare. (...) Comisia juridica a transmis informatii GRECO. Spre exemplu, despre ceea ce era in sarcina Parlamentului in Codul de conduita. Am transmis…

- "Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- Ministerul Justitiei s-a aflat in centrul atentiei in anul 2017, propunerile de modificare a codurilor penale din mandatul lui Florin Iordache si modificarile aduse legilor Justitiei inaintate de Tudorel Toader declansand dezbateri aprinse in societatea civila si proteste de strada. Pe…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00,27, in statia de cale ferata Subcetate din judetul Hunedoara, a avut loc un accident feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputata mana stanga. Din probele administrate in cauza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita,…

- Extradarea lui Sebastian Ghița din Serbia ramane in continuare in ceața. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, marți dimineața, ca se va deplasa in Serbia unde va discuta cu omologul sau sarb despre extradarea fostului deputat, precizand insa ca nu poate fi vorba in niciun fel de o grabire…

- Intr-o conferința de presa, marți dimineața, Tudorel Toader a oferit noi amanunte despre procesul de extradare a acestuia și a precizat ca se va de deplasa și la Belgrad, dar nu pentru a grabi procesul de readucere in țara a fostului deputat. "Judecatorii din Serbia sunt independenti, precum cei din…

- La un an de la fuga lui Sebastian Ghita din Romania si capturarea lui in Serbia, ministrul Justitiei, Tudorel Toader sustine ca se va deplasa la Belgrad in curand, unde va avea o intalnire cu omologul sau. Ministrul sustine insa ca desi ministerul a transmis toata documentatia, nu are cum sa intervina…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 – 24 decembrie: *** Dezbaterile in Parlament la proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale sunt programate sa inceapa luni. Dezbaterile in comisiile de specialitate si comisiile de buget-finante, care intocmesc rapoartele…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, da exemplu legislatia franceza in ceea ce priveste statutul magistratilor, precizand ca in Franta procurorii sunt plasati sub autoritatea ministrului Justitiei, facand referire la o decizie recenta a Consiliului Constitutional care a explicat aceste prevederi.

- "Independența financiara este o componenta esențiala a independenței Justiției, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependența fața de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte instituții, iar schimbarea acestei situații ar demonstra dorința de…

- "Independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependenta fata de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte institutii, iar schimbarea acestei situatii ar demonstra dorinta de…

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar ii raspunde ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a declarat, sambata, la Antena 3, ca amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor "preia regula de rang constitutional conform careia procurorii…

- „Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici justitia si nici independenta justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in desemnare, recuzare, etc. au fost eliminate”, a spus Iordache, joi seara, dupa o zi in care Comisia a dezbatut…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Tudorel Toader s-a intalnit, miercuri, la Ministerul Justitiei, cu ambasadorii Statelor Unite, Canadei, Belgiei, Frantei, Germaniei, Marii Britanii, Olandei, Slovenii si Suediei. "Domnii Ambasadori au impartasit opiniile si preocuparea lor cu privire la proiectul de legi privind reforma justitiei dezbatut…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Comisia speciala a Parlamentului pentru legile justiției a inceput, luni, dezbaterile pe legea nr 304 privind organizarea judiciara. In cadrul dezbaterilor, Parchetul General, CSM si DIICOT au anunțat ca se opun infiintari unei Directii Speciale de investigare a magistratilor, așa cum propusese Ministerul…