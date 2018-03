Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marți, la Senat ca va raspunde in cursul zilei scrisorii care i-a fost adresata de premierul Viorica Dancila, in care șefa Executivului ii cere sa precizeze daca in perioada 2012-2018 au existat eventuale solicitari ale Comisiei Europene de informatii…

- Senatul, in sedinta plenului de luni, a adoptat tacit propunerea legislativa prin care drepturile persoanelor persecutate din motive politice si ale celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri vor fi stabilite de casele de pensii, act normativ pentru care termenul de dezbatere si vot…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, propunerea legislativa prin care drepturile persoanelor persecutate din motive politice si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri vor fi stabilite de casele de pensii.

- Oficialii Comisiei Europene urmeaza sa se intalneasca joi, la sediul Ministerului Justitiei, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Ministerul Justitiei a precizat, pentru…

- Avand in vedere protocolul incheiat intre Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridica in școli, vineri, 9 martie 2018, s-a desfașurat activitatea „Drepturile și libertațile…

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul…

- In Sedinta de Guvern de astazi, 7 martie 2018, a fost aprobat memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in vederea sprijinirii proiectului "Cartierul pentru justitie". Acest proiect vine in contextul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. "In acest moment, in…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- Presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, a precizat joi, ca Frans Timmermans a afirmat ca nu trebuie sa existe „un razboi“ intre Parlament si sistemul judiciar, deputatul PSD spunandu-i acestuia ca alesii isi doresc „o reala independenta a justitiei” si in niciun caz alesii nu-si doresc „un…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Puterea și Opoziția au ințeles diferit mesajul lui Timmermans. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene s-a intalnit, joi, la Parlament cu reprezentanții comisiei speciale pentru legile justiției. La final, senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat ca oficialul european le-a recomandat celor din Legislativ…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut luni demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ''Este foarte nepotrivit ca responsabili…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Deputatul USR Tudor Pop i-a cerut luni premierului Viorica Dancila sa isi tina promisiunile legate de sprijinul ferm si neconditionat pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati. "Facem un apel la doamna Viorica Dancila sa isi respecte promisiunile si declaratiile facute in urma cu cateva zile…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Reprezentantanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor merg astazi la Ministerul Justiției pentru negocieri cu ministrul Tudorel Toader. Intalnirea este programata sa inceapa la ora 10.00. Cu detalii, Alex Costache, jurnalist TVR.

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi nu au putut pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui Marian Tiuga, fost cumnat al fratilor Corduneanu. Tiuga a fost condamnat la noua ani de inchisoare in dosarul in care Petronel Corduneanu a fost achitat. Desi pedeapsa…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor este nemulțumit de modul de calcul al drepturilor de natura salariala introdus incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceștia vor purta pe parcursul zilei banderole albe pe brațul drept, insa…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 31.01.2018, a adoptat urmatoarea hotarare: Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data de 16.01.2018, pe postul de…

- Sistemul judiciar al Poloniei este mai independent decat cel al altor tari europene, inclusiv cel din Germania, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, in contextul controversei legate de reforma justitiei din tara sa, transmite dpa. Morawiecki a subliniat, intr-un interviu…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei l-a ales pe vicepresedintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Ghiletchi, in functia de presedinte al Comisiei Permanente pentru alegerea judecatorilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, transmite IPN.

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei.

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Rusia a incalcat dreptul international prin prezenta militara in regiunea Transnistria, a declarat vineri presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, adaugand ca va fi angajata o companie juridica internationala, relateaza site-ul deschide.md.

- Intr-un caz internat de o femeie din Franța in fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a fost respins. Femeia aflata intr-un parteneriat civil cerea concediu de paternitate. Curtea afirma ca acest tip de concediu se aplica doar taților biologici.

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- Detinutii vor fi despagubiti financiar daca au fost tinuti in mizerie.Posibilitatea adoptarii acestei masuri este prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024. Oficialii ministerului si-au propus ca termen pentru realizarea acestei masuri primul semestru al acestui an. ”Ministerul Justitiei intreprinde…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori.Potrivit unui comunicat postat, miercuri, pe site-ul…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe site-ul…

- Judecatorii Curtii Supreme poloneze au decis, marti, ca sunt neconstitutionale schimbarile din sistemul judiciar introduse de partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia, informeaza AFP.

- Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii care modifica si completeaza dreptul de autor Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Legea pentru modificarea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, care transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative. Kamenov a…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa ia masuri fata de judecatorul Tribunalului Bucuresti care nu a motivat controlul judiciar.