- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca magistratii Curtii de Apel Cluj au recunoscut pedeapsa aplicate de instantele din China unui roman si transferul acestuia in tara. Sentinta se va comunica detinutului Marius Balo, dar si Ministerului Justitiei din China. Ministerul Justitiei anunta ca va depune…

- Marius Balo, un profesor clujean, este condamnat la opt ani dupa gratii, in China. Cazul lui a fost facut public la inceputul lunii iulie, atunci cand s-a aflat ca acesta este condamnat pe baza marturiei unei persoane pe care nu a vazut-o vreodata. De asemenea, a fost incarcerat intr-un penitenciar…

- Marius Balo se afla în prezent într-un penitenciar de maxima siguranța din Shanghai și a sesizat în mod repetat autoritațile române cu privire la faptul ca a trecut prin „umilințe și torturi”. Acum, Curtea de Apel Cluj a decis transferul sau în România…

- Dupa ani intregi de amanari, Ministerul Justiției a facut primul pas pentru a-l aduce in țara pe Marius Balo, clujeanul condamnat in China la 8 ani de inchisoare pentru o fapta cu un presupus prejudiciu de 80 de dolari

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este judecatoare la Curtea de Apel Cluj și președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), a fost chemata, in trecut, de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, pentru a se consulta inaintea unei decizii pentru convocarea…

- “De mai bine de cinci ani, un profesor si antreprenor din Cluj este inchis in conditii inumane si supus unor tratamente degradante intr-un penitenciar de maxima siguranta din China. Ministerul Justitiei si, pe rand, titularii acestui portofoliu din 2016 incoace, au ignorat drama clujeanului si refuza…

- Marius Balo, profesor si antreprenor din Cluj, este inchis, de 5 ani, in conditii inumane intr-un penitenciar de maxima siguranta din China. Clujeanul a fost incarcerat pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari. Familia si avocatii acestuia au facut, din 2016, nenumarate solicitari Ministerului…

- Aratam recent ca Daniela Leșan a reușit sa anuleze in instanța decizia de concediere emisa de conducerea Leoni in urma cu doi ani, dupa ce compania ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 40 de milioane de euro in urma unei presupuse fraude. Din motivarea instanței reies elemente halucinante, judecatorii…