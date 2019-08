Ministerul Justiţiei intenţionează să majoreze indemnizaţia de hrană pentru deţinuţi Ministerul Justitie (MJ) a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrana pentru persoanele private de libertate. In referatului de aprobare, MJ noteaza ca actualizarea valorii financiare a normelor de hrana ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor preturilor de consum, daca rezulta diferente de peste 5% fata de luna in care s-a stabilit ultima valoare. "Pana in prezent nu a mai existat o actualizare a valorilor financiare ale normelor de hrana, subsecventa stabilirii acestora prin (...) Ordinul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

