Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu.



Ministrul Justitiei a publicat miercuri, pe site-ul MJ, o serie de precizari cu privire la candidatura lui Augustin Lazar pentru functia de procuror general.



MJ arata insa ca nu se pot identifica documentele justificative pentru activitatea profesionala a lui Lazar, respectiv lucrari…