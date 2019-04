Ministerul Justitiei a anuntat ca a declansat o noua procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european. "In temeiul dispozitiilor din OUG 8/2019 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO), (...) Ministerul Justitiei reia procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european", se arata in anuntul publicat pe site-ul MJ.…