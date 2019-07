Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial data la care Guvernul a autorizat publicarea celor doua rapoarte GRECO privind starea justitiei si criticile aduse autoritatilor si guvernatilor.

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO) decizia Guvernului Romaniei de a autoriza publicarea celor doua rapoarte privind Romania: ”Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind Romania” și ”Raportul interimar…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, urmeaza sa decida momentul publicarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ”Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, pentru ca , așa cum a și spus doamna prim-ministru, vom face demersurile necesare și vom indeplini toate procedurile…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, le-a spus marti membrilor delegatiei UE venita la Bucuresti in contextul MCV ca ”Romania este o tara profund atasata valorilor europene si statului de drept”, subliniind ca autoritatile romane vor continua dialogul institutional si transparent cu reprezentantii Comisiei…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit marti cu o delegatie din partea Uniunii Europene in cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare si Verificare organizate in Romania in acest an. Potrivit unui comunicat al MJ, misiunea de evaluare desfasurata in Romania…

- Perceptia publica privind nivelul scazut al coruptiei in unele tari poate conduce la subestimarea necesitatii unor masuri de combatere a practicilor de coruptie, releva raportul anual publicat marti de Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei. In…

- Forumul Judecatorilor cere Guvernului Romaniei sa publice de urgența raportul GRECO privind situația din Justiție, anunța asociația printr-un comunicat de presa. Citește comunicatul integral: „Așa cum este deja notoriu, in cadrul celei de a 83-a sesiuni plenare a GRECO, desfașurata la Strasbourg intre…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare va fi extradat in Romania dupa ce Ministrul Justiției din Madagascar a aprobat cererea de extradare trimisa, luni, de MJ de la București, citeaza Romania TV surse. Ministrul Justitiei din Madagascar a anuntat ca Radu Mazare va fi predat autoritatilor din Romania.…