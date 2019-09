Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a discutat vineri cu o delegatie chineza despre solicitarile de transferare in tara a cetatenilor romani aflati in detentie in China. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, Ana Birchall a avut intrevederi cu ambasadorul Republicii Populare…

- Ana Birchall a avut intrevederi cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu, precum si cu o delegatie chineza prezenta pentru consultari consulare la Ministerul Afacerilor Externe. Intalnirile au avut loc in contextul aniversarii a 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a participat, in zilele de 18 si 19 iulie, la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) de la Helsinki, prilej cu care demnitarul roman a subliniat ca Romania acorda, in ultimii ani, o atentie din ce in ce mai mare masurilor alternative…

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca ministrul Ana Birchall a luat act de situatia cetateanului roman aflat in detentie in China si a luat legatura cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru o actiune comuna in plan juridic si diplomatic. "Ministrul Justitiei a luat act de situatia domnului Marius…

- Ministrul Justiției a luat act de situația domnului Marius Balo, romanul care ispașește o pedeapsa cu inchisoare in Republica Populara Chineza, in urma scrisorii recent trimise de reprezentanți legali ai acestuia. Imediat ce cazul a fost semnalat ministrului justiției, Ana Birchall a luat legatura…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, spune, in mesajul de Ziua Justitiei, ca singurul mod in care vede viitorul justitiei romane este in „sinergia familiei europene și a parteneriatului strategic euro-atlantic”. „Am convingerea ca doar impreuna putem recastiga increderea si respectul cetatenilor pentru…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a transmis, cu ocazia Zilei Justitiei, ca increderea si respectul cetatenilor trebuie recastigate. Birchall le mulțumește profesioniștilor din justiției care iși fac treaba fara sa țina cont de ingerințe."Adresez salutul si respectul meu profesionistilor…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) ca Guvernul a autorizat publicarea celor doua rapoarte privind Romania, pe data de 9 iulie, ora 11,00, transmite Agerpres.