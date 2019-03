Stiri pe aceeasi tema

- Soferii ar putea ramane fara permis daca folosesc telefonul mobil la volan si, in acelasi timp, incalca o alta regula de circulatie. Asa prevede un proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul de Interne, in incercarea de a reduce numarul de accidente produse de cei care vorbesc la telefon…

- Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii, a elaborat proiectul legislativ pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei europene privind combat...

- Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii, a elaborat proiectul legislativ pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei europene privind combaterea terorismului. Proiectul, aflat in dezbatere publica, propune modificarea cadrului legal…

- Reprezentanții distribuitorilor și retailerilor farmaceutici din Romania au solicitat Ministerului Sanatații sa faca unele modificari ale proiectului de lege pe care l-a elaborat in acest sens. Ministerul Sanatații a lansat recent in dezbatere publica un proiect legislativ ce face referire la noile…

- Presedintele PNL Targoviste, Aurelian Cotinescu si prim-vicepresedintele pe Politici Publice, consilierul municipal, prof. Honorius Motoc, au sustinut o conferinta de presa. Cu aceasta ocazie, liderul liberalilor targovisteni, Aurelian Cotinescu a anuntat ca a fost lansat oficial spre dezbatere publica…

- Primaria Capitalei le-a pus gand rau șoferilor care nu respecta legea și incurca traficul. Mașinile parcate neregulamentar ar putea fi ridicate. Proiectul se afla deja in dezbatere publica pana la inceputul lunii urmatoare.

- Primaria Municipiului Constanta anunta consultarea publicului asupra propunerilor preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitata de soseaua Mangaliei, intrarea Mangaliei, calea ferata si limitele cadastrale ale loturilor identificate cu IE 209310, IE 206497, IE 224885, IE 206884,…

- Taxele și impozitele in municipiul Bacau nu vor fi majorate in 2019, dar vor fi actualizate cu rata inflației. In schimb, taxa de salubrizare va cunoaște o creștere substanțiala, in acord cu obligațiile asumate de municipalitate acum 9 ani. Primaria... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.