Ministerul Justitiei a preluat oficial Presedintia Consiliului Justitie si Afaceri Interne al UE (JAI)

Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a participat, la Bruxelles, in perioada 6-7 decembrie, la ultima reuniune a Consiliului Justitie si Afaceri Interne, sub egida presedintiei Austriei. Vineri, la finalul Sesiunii Justitie, ministrul justitiei a preluat oficial Presedintia acestei formatiuni, ce va fi exercitata de catre…

- Conform anuntului, in perioada 6-7 decembrie 2018 ministrul justitiei, Tudorel Toader, a participat la Bruxelles la ultima reuniune a Consiliului Justitie si Afaceri Interne, sub egida presedintiei Austriei. In data de 7 decembrie 2019, la finalul Sesiunii Justitie, ministrul justitiei a preluat…

- Un al treilea oficial a demisionat joi din guvernul premierului britanic Theresa May dupa aprobarea acordului cu UE privind Brexit, informeaza dpa, AFP si Reuters. Esther McVey, ministrul muncii si pensiilor, si-a anuntat demisia intr-o scrisoare adresata sefei guvernului in care afirma ca acest acord…

- In contextul Summitul-ui UE - SUA In perioada 8-9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a aflat in Statele Unite ale Americii, unde a participat la Reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne. Reuniunea din Washington, gazduita de procurorul general interimar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, aflat miercuri intr-o vizita de lucru la Bruxelles, a subliniat necesitatea unei stranse cooperari cu membrii romani ai Parlamentului European si a sprijinului actorilor sociali in promovarea mandatului Romaniei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…

- Nu stiam ce inseamna somon, fructe de mare, carpaccio sau burrata. Nu stiam pentru ca nu aveam de unde sa stim, pentru ca nu eram umblati in afara. Comunismul nu i-a lasat pe oameni sa plece peste granita de teama ca ar fi intrat in contact cu lumea occidentala, care evoluase mai mult.…

- Studentii Academiei Navale 'Mircea cel Batran' vor participa la festivitatea de deschidere a noului an universitar de invatamant, organizata luni, 1 octombrie, la ora 11.00, de Primaria Municipiului Constanta in Piata Ovidiu, impreuna cu colegii lor de la universitatile civile, publice si particulare,…