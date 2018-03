Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana pe 30 martie 2018 este 11.784, cu 215 cazuri mai mult fata de saptamana trecuta, potrivit datelor Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…

- Programul Diaspora Start-Up, dezvoltat de Ministerul Fondurilor Europene și susținut pe partea de promovare de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, reprezinta o linie de finanțare destinata cetațenilor romani din afara granițelor și celor reintorși recent, care doresc sa-și valorifice abilitațile…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote. Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis.…

- The flu death toll has reached 88 in Romania, according to the National Centre for the Supervision and Control of Communicable Diseases with the National Institute of Public Health. According to the quoted source, the last person who died because of the influenza virus had pre-existing medical…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna a murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 88, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 11.123, din care 40 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Seful PSD Vaslui, raspuns HALUCINANT…

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Gripa a ucis deja 82 de persoane in Romania in acest sezon Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 82. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, ultimele doua victime sunt un barbat de 69 de ani din judetul Bihor si o femeie…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 82. Doua noi decese au fost inregistrate in județele Bihor și Argeș. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor cauzate…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a negat, luni, inaintea sedintei CExN al partidului, existenta unor divergente intre el si Liviu Dragnea, ca nu s-a decis daca va candida la congresul de pe 10 martie, apreciind ca, in prezent, ”partidul e foarte sanatos”.

- Un barbat din judetul Iasi si unul din judetul Ilfov au murit din cauza gripei, medicii anuntand confirmarea diagnosticului. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns astfel la 71 de la debutul sezonului rece 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Cazul lui Sally Challen, femeia din Marea Britanie, care in 2011 si-a ucis sotul dupa 31 de ani de casatorie, ar putea stabili un precedent pentru femeile care sufera abuzuri domestice. Femeia a comis crima in urma anilor de tortura psihologica la care a fost supusa de catre sotul sau.…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Trei blocuri cu locuințe sociale, o sala de spectacole, parcuri și un dispensar vor fi construite in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia, care este locuit preponderent de etnici romi. Aceasta zona a fost lipsita de investiții, insa autoritațile locale spun ca vor aloca opt milioane de euro in urmatorii…

- The flu death toll has reached 37 in Romania, year to date, according to the latest information released on Tuesday by the National Centre for Supervision and Control of Communicable Diseases with the National Public Health Institute (INSP). A 61-year-old woman of Bihor County and an 84-year-old…

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37.Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, confirmat cu gripa de tip AH1N1, a murit ieri la Spitalul de Pneumoftiziologie. Victima se afla internata in unitatea medicala de aproape doua saptamani. Este cea mai tanara victima de pana acum, alte doua victime dintre celelalte opt avand 35, respectiv 40 de ani.…

- Vineri s-a anuntat oficial ca numarul cazurilor de pacienti care au murit in Romania, pe fondul contractarii virusului gripal, in actualul sezon a ajuns la 32. Conform datelor furnizate vineri din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cea de-a 32-a victima…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au decedat din cauza gripei. Ambii pacienți aveau condiții medicale preexistente iar in timp ce pentru femeia de 84 de ani medicii nu știu daca a fost sau nu vaccinata, barbatul din Iași nu era vaccinat antigripal. Centrul…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Din pacate, bilantul negru inregistrat in actualul sezon de gripa din Romania a crescut la 18 decese. La doar o zi de cand se afla ca o bucuresteanca in varsta de 78 de ani a murit din cauza virusului gripal, un scurt comunicat dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,…

- Orange, Samsung Electronics și Cisco anunța un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G. Aceasta va începe în a doua jumatate a anului 2018, în mai multe zone urbane din România. Astfel, Orange devine primul operator care efectueaza un test privind accesul clienților…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reînfiintat ca minister de sine statator prin Ordonanta 1/31.01.2018, se arata într-un comunicat al MFE, remis vineri, AGERPRES. "Ministerul este autoritate de coordonare în România pentru fondurile europene, fie ca ne referim…

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis o investigatie cu privire la o serie de acuzatii ce vizeaza existenta unor nereguli in derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiaza de finantare europeana, a confirmat joi, pentru AGERPRES, purtatorul…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat o misiune la sediul Metrorex si a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, precizeaza conducerea companiei de transport cu metroul, in urma unei solicitari a AGERPRES. "Metrorex confirma ca o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Ioan Aurel Pop, rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a infirmat total ca ar fi sustinut nominalizarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei. Numele rectorului Pop a aparut pe o lista in care si-ar fi inscris semnaturile de sustinere 45 de rectori din tara.Rectorul…

- Surse din cadrul administratiei locale din orasul aradean Santana au declarat pentru News.ro ca in cazul suspiciunii de fraudare a unor fonduri europene destinate femeilor abuzate de soti, care face obiectul unor verificari ale Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), exista un dosar si la…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste 2.000…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc,…

- Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola – FEGA, arata datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Potrivit MFE, 1,09…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- V. Stoica Potrivit datelor oficiale, numarul cazurilor de rujeola raportate și confirmate in județul Prahova a crescut cu inca 20 de persoane depistate cu aceasta boala in ultima saptamana. Conform Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, județul Prahova s-a aflat pe locul…

- Universitatea Spiru Haret sarbatoreste 27 de ani de la infiintare, de-a lungul anilor, impunandu-se in mediul universitar privat din Romania ca o institutie centrata pe student si orientata spre promovarea celor mai noi tendinte in domeniul educational.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- Sindicatul ”Elie Radu” din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a trimis la jumatatea lunii trecute o adresa conducerii companiei privind o așa zisa ”incalcare a prevederilor legale referitoare la supravegherea video a salariaților CNAIR”. Despre…