- Progresele inregistrate de echipa care gestioneaza Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost prezentate in cadrul Comitetului de Monitorizare reunit, ieri, la București, in prezența reprezentanților European Commission, Ministerul Finantelor Publice și ai altor instituții implicate in implementarea…

- In prima reuniune din acest an a Comitetului de Monitorizare pentru PO Infrastructura Mare (POIM) au fost dezbatute stadiului implementarii acestui Program și masurile de accelerare a proiectelor strategice. In cadrul CM POIM a fost prezentata și noua viziune de comunicare a MFE privind inclusiv…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Directia Generala Dezvoltare Rurala – Autoritatea de Management (AM) a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), deschide luni, 28 ianuarie, o noua sesiune de primire proiecte prin PNDR cu o valoare de 200 de milioane de euro. Aceasta…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Direcția Generala Dezvoltare Rurala – Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, a transmis ca urmeaza sa publice ghidul solicitantului pentru o noua sesiune de primire proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a transmis, astazi, Autoritatii de Certificare din Ministerul Finantelor Publice, o noua declarație de cheltuieli pentru rambursarea a ...

- Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale (MCIN), in calitate de Operator de Program, a organizat miercuri, 12 decembrie a.c., primul seminar de informare in cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. ”RO-CULTURA…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM), din Ministerul Fondurilor Europene, a transmis European Commission aplicația pentru proiectul major Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020).Contractul pentru finanțarea acestui proiect, socotit de…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a transmis, astazi, Autoritatii de Certificare din Ministerul Finantelor Publice, o noua declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 143 mil. euro.