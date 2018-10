Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde de euro, in primele sapte luni din 2018, in crestere cu 15,59% comparativ cu perioada similara din 2017, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). În perioada similară a anului trecut,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in septembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga ...

- Executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB, in scadere fata de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB inregistrat in primul semestru, conform datelor publicate joi de Ministerul Finantelor…

- Guvernul Dancila fie ca isi da cu stangul in dreptul ori datele despre rectificarea bugetara publicate de Ministerul Finantelor Publice nu reflecta realitatea. Aceasta situatie apare ca urmare a declaratiilor unor ministri din actuala guvernare care sustin ca banii taiati din bugetele unor institutii…

- Rezervele valutare de la BNR au scazut in iulie cu 388 milioane euro, ajungand la 31,37 miliarde euro fata de 31,7 miliarde euro la finele lunii iunie, trend negativ inregistrat incepand cu luna martie. Rezervele BNR au scazut si in luna iunie, cu 1,36 miliarde euro, in mai cu 400…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape doua ori (83%) in luna iunie a acestui an, ajungand la 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Faţă de perioada…

- Gradul de realizare a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce inseamna un plus de peste 1,957, miliarde lei fata de programul comunicat de Ministerul Finantelor Publice, respectiv 110,837 miliarde lei, precizeaza ANAF. La bugetul de stat s-au incasat…

- Platile facute in numele Guvernului, precum si randamentele mici sau chiar negative oferite de plasamentele in euro (majoritare in structura investitiilor) au facut ca rezerva internationala a Romaniei sa scada, anul trecut pana la putin peste 37 de miliarde de euro, arata datele prezentate de Banca…