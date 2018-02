Stiri pe aceeasi tema

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Piața de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european[1]. ,,Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019.” declara Marius Costin,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Ministerul Finanțelor Publice nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internaționale sau de la un grup de banci private, interne sau internaționale, in contextul unei situații de criza, asa cum fals s-a promovat in spațiul public. In conformitate cu legislația privind…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul de resort, Ionut…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Capacitatea administrativa a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor va continua sa scada din cauza reducerii resurselor financiare in varianta prezentata in LEGEA Nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. Actualul guvern PSD-ALDE ia din fondurile care ajungeau…

- Forbes, celalalt radar important al averii nete a celor mai bogati oameni din lume, a plasat averea neta a lui Bezos la doar 104,4 miliarde de dolari. Majoritatea acestei averi nete provin din cele 78,9 milioane de actiuni din stocul Amazon pe care Bezos le detine. Actiunile Amazon (AMZN) au urcat luni…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in decembrie cu 432 milioane euro, la 33,49 miliarde euro, fata de finalul lunii noiembrie, dar sunt cu 748 milioane euro mai mici fata de nivelul de la sfarsitul anului 2016, a anuntat miercuri Banca Centrala. La sfarsitul lunii noiembrie rezervele…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de...

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Titlurile au forma dematerializata și remunereaza investitorii cu o dobanda anuala. Veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de Statul Roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal. Noul program ofera posibilitatea…

- Depozitele si disponibilitatile populatiei in banci au crescut in 2017 cu 15 miliarde de lei, in timp ce creditarea a inregistrat o crestere de doar 9 miliarde de lei, de la 113 miliarde de lei la 122 de miliarde de lei, potrivit datelor statistice publicate de BNR. Aceasta evolutie arata ca in…

- Ministerul Finantelor a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 400 mil. lei, cu scadenta la sapte ani si o dobanda de 4,05% pe an, bancile licitand insa doar pentru jumatate din suma oferita. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 263…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populației prin intermediul unitaților operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur. Masura ofera investitorilor informații privind caracteristicile de baza ale titlurilor de stat, etapele…

- Emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative al Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur, a fost aprobata, potrivit informatiilor de la Ministerul Finantelor Publice (MFP). Titlurile de stat lansate in cadrul programului Tezaur vor putea fi cumparate…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 64 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare…

- Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 314,5 miliarde lei, in crestere cu 32,7 miliarde lei fata de anul in curs, si urmeaza sa ajunga in anul 2021 la 372,8 miliarde lei, respectiv 33,1% din produsul intern brut, inregistrand o tendinta de scadere ca pondere in PIB datorita…

- Ministerul Transporturilor (MT) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MT va mai putea…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 314,5 miliarde lei, in creștere cu 32,7 miliarde lei fața de anul in curs, și urmeaza sa ajunga in anul 2021 la 372,8 miliarde lei, respectiv 33,1% din produsul intern brut, inregistrand o tendința de scadere ca pondere in PIB datorita…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat de la bancile comerciale imprumuturi de aproximativ 2,815 miliarde de lei in decembrie 2017, din care 2,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de...

- Restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se va face pana cel tarziu pana la 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule pana la 31 martie…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Fata de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Veste buna pentru proprietarii de locuinte din Bucuresti care nu au fost reabilitate din punct de vedere al aspectului exterior. Primarul General al Capitalei Gabriela Firea a afirmat ca autoritatile au in vedere un proiect care va avea ca urmare imediata “schimbarea la fata a Bucurestiului”. Firea…

- Consilierii locali zalauani vor aproba, in sedinta de Consiliu local de joi, 23 noiembrie, sumele aferente transportului cadrelor didactice care fac naveta de la domiciliu catre unitatile de invatamant in care isi desfasoara activitatea. 73 de cadre didactice vor primi, pentru luna octombrie, sume…

- Cele sase banci participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 687 milioane de lei, peste valoarea din prospect. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat imprumuturi de aproximativ 2,73 miliarde de lei de la bancile comerciale in noiembrie 2017, din care 2,2 miliarde…

- "Ar trebui sa se inteleaga mai bine faptul ca in momentul in care contul general al Trezoreriei Statului este la Banca Nationala, banii care ajung in acel cont sunt retragere de masa monetara. Distrugere temporara, ca sa spunem asa- de o saptamana sau doua- de masa monetara. Cu alte cuvinte, daca ei…