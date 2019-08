Ministerul Finanțelor va face controale pe zona taxei de clawback din sănătate și a redevențelor petroliere Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Ministerul Sanatații ar fi identificat o reglementare insuficienta a controlului modului de respectare a fundamentarii, declararii și virarii contribuțiilor trimestriale prevazute Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sanatații. Adica la taxa pe clawback. În acest sens, cele doua instituții au creat un proiect de Ordonanța prin care Ministerul Finanțelor sa efectueze controlul modului de respectare a fundamentarii declararii contribuției trimestriale.



