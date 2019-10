Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor și ANAF vor sa recruteze aproape 3.000 de tineri absolvenți, pe care sa-i angajeze și sa-i specializeze. Pe ce criterii vor fi aleși Ministerul Finantelor Publice si ANAF intentioneaza sa angajeze tineri absolventi de invatamant superior, pe care sa-i specializeze la Scoala de…

- Doi elevi ai Scolii de Politie de la Campina au fost prinsi cu droguri. Cei doi ar fi terminat cursurile peste o luna si ar fi devenit agenti de politie, insa acum au fost nevoiti sa ceara parasirea scolii. Mai multe pliculete care contin substante ce par a fi droguri au fost gasite, marti, in masini…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. "Proiectul…

- Desi, la un moment dat, se parea ca s-a renuntat la idee, Ministerul Finanțelor Publice intentioneaza sa introduca Legea bacsisului. Reprezentantii Fiscului spun ca, la solicitarea industriei de profil, va legifera conținutul economic al bacșișului in domeniul restaurantelor și barurilor și vrea…