- Comisia Europeana este îngrijorata cu privire la evolutia economica a României si au fost situatii când autoritatile de la Bucuresti nu au respectat prevederi legislative din propria tara, considera Isabel Grilo, director al Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Fiscale din…

- „Guvernul este ferm hotarat sa mențina deficitul sub 3%. Romania face eforturi de a ajusta deficitul bugetar. Deficitul structural va fi ajustat de la 3% in 2020 la 2.4% in 2022. Creșterea deficitului structural fața de 2019 la 2020 se va datora reflectarii unei masuri pozitive. Estimam un deficit…

- Premierul Viorica Dancila a trimis la Bruxelles lista cu portofoliile de comisar european vizate de Romania – o informație pe surse citata vineri de media romane, care transmit și ”lista de opțiuni” a premierului Dancila: Transporturi, Energie, Extindere sau Piața Digitala. Ar fi o acțiune contrara…

- Sergei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a declarat, marți, ca este mulțumit de reluarea dialogului cu premierul Viorica Dancila, în calitatea sa de președinte interimar al PSD, dupa ce PES a înghețat relațiile cu social-democrații din România la începutul…

- ARAD. Viceprimarul Calin Bibart a facut publica, in cadrul unei conferinte de presa sustinute luni, o „solicitare fara precedent” venita din partea Ministerului Finantelor Publice. In fapt, e vorba despre o adresa oficiala inaintata Primariei Municipiului Arad, prin care reprezentantilor…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat miercuri seara bilanțul primelor 100 de zile de exercitare a mandatului Președinției rotative a Consiliului UE, afirmand ca s-a reușirt finalizarea unui numar de 90 de dosare legislative, toate confirmate in Consiliu și in mare parte și de PE. ”In fiecare din cele…

- "In fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul Romaniei a dovedit eficienta, determinare si capacitatea de a gasi solutii bune pentru cetatenii europeni. Ministrii PSD - ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amanate din mandatele presedintiilor precedente, le-au negociat si le-au…