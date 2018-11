Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala pe care Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa o atraga de pe piețe in noiembrie este 4,74 miliarde de lei, cu 65 de milioane de lei mai mult decat in luna precedenta, reiese din datele afișate de instituție.Spre comparație, in octombrie, Finanțele au atras de pe…

- Ministerul Finantelor Publice intentioneaza sa imprumute 2,5 miliarde de euro de pe pietele externe, prin lansarea a una sau doua serii noi de obligatiuni cu maturitatea de minimum 10 ani, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat in Monitorul Oficial. Emisiunea este administrată de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, sumele fiind destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Faţă de luna septembrie, împrumuturile programate de MFP…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 495 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 100 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 157 de luni, la un randament mediu de 5,23% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea nominala a emisiunii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in septembrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,935 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

