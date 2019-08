Stiri pe aceeasi tema

- "Iata ca atunci cand se fac evaluari pe marginea economiei, nu politica partizana si panicata, dimensiunea pozitiva a economiei se arata clar si fara niciun fel de dubiu sau rezerva. Analizele si prognozele MFP sunt confirmate de S&P, iar acest lucru trebuie sa dea incredere tuturor investitorilor…

- Principalele dificultati la adresa ratingului de credit al Romaniei includ politica fiscala expansionista si deteriorarea deficitului de cont curent, se arata in raportul anual al agentiei de evaluare financiara Moody's Investors Service, care previzioneaza o crestere a economiei romanesti de 3,3%…

- Imbunatatirea ratingului UniCredit Bank Austria a fost determinata de trei factori: imbunatatirea ratingului atribuit grupului mama UniCredit S.p.A., evaluarea Moody's privind imbunatatirea soliditatii financiare a UniCredit Bank Austria si imbunatatirea profilului datoriei UniCredit Bank Austria,…

- Fitch Ratings a atribuit Transgaz, operatorul tehnic al sistemului national de transport al gazelor din Romania, ratingul pe termen lung ''BBB minus'', perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres.Calificativul Transgaz reflecta…

- „Suntem prima instituție publica din Romania care obține aceasta certificare importanta a sistemului de management ISO 37001 din partea RINA SIMTEX, fiind un standard de referința care asigura un set de bune practici cunoscute atat la nivel național, cat și la nivel internațional. Sistemul…

- In luna mai, INS a publicat primele estimari legate de evolutia economiei in primul trimestru al anului, potrivit carora Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 5%, serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In luna iunie, INS a confirmat aceasta evolutie. Luni, INS a reconfirmat…

- Agentia de rating japoneza JCRA a anuntat reconfirmarea rating-ului de tara acordat Romaniei (BBB/BBB+), pentru datoria pe termen lung in valuta, respectiv in moneda locala, cu mentinerea perspectivei stabile, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform documentului, situatia…