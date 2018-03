Stiri pe aceeasi tema

- Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi aprobata de Parlament in maxim doua sau trei luni, apoi se va trece la implementarea propriu-zisa, a declarat marti Valentin Mavrodin, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

- Conducerea Transgaz se revolta impotriva confiscarii profitului de catre stat. Guvernul cere 90% din profitul net din 2017 sub forma de dividende pentru actionari, dar compania vrea sa dea doar 50%. Transgaz argumenteaza ca ar ramane fara bani de investitii. Si probabil ca aceasta este situatia tuturor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, astazi, legea prin care statul le va plati politistilor ratele la case. Astfel, deputatii au aprobat modificarea Legii 360/2002 privind Statutul Polițistului și a Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare pentru completarea cadrului legal privind acordarea…

- BMW anticipeaza pentru 2018 un profit inainte de taxe de aproximativ 10,7 miliarde de euro, apropiat de cel din 2017, chiar daca a programat investitii in activitati de cercetare si dezvoltare de peste 11 miliarde de euro, relateaza Business Week. Grupul a raportat miercuri rezultate solide pentru…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Amanarea constanta a listarilor pe bursa ale companiilor de stat, precum si amanarea dezbaterilor in Senat pe tema Fondului Suveran de Investitii (FSI), sunt printre cele mai importante probleme ale pietei de capital romanesti in prezent, considera Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de…

- Statul a jucat alba-neagra cu listarea Hidroelectrica, chiar a uitat de listarile promise, iar acest lucru nu este un element bun pentru piata, a declarat miercuri Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o conferinta de presa. "Cred ca faptul…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau ale varstei standard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la incetarea mandatului,…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Probleme la zi: Evolutia pietei de capital in Romania Emisiunea "Probleme la zi"- 8 martie 2018 Subiect Evolutia pietei de capital in Romania Invitati in studio: Mircea Ursache-vicepresedinte Autoritatea pt Supraveghere Financiara Adrian Tanase…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Desi trebuia sa fie activ inca de la inceputul anului, asa cum a promis, in toamna, ministrul Economiei de la acea vreme, Mihai Fifor, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investitii mai are nevoie de mult timp pentru a fi creat. Forma finala va fi trimisa la Bruxelles, pentru a fi analizata de experții…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Potrivit unui nou proiect de lege, romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- ♦ „Dividendele la multe companii se anunta consistente, dar ramane problema sustenabilitatii acestora in anii urmatori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)“ ♦ Statul, actionarul majoritar, si-a exprimat intentia de a solicita 90% din profiturile realizate in 2017 de companii.

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem avem un punct de vedere foarte clar. A fost deja o discutie la nivel de Guvern. Am avut o propunere in acest sens care sper sa fie acceptata de catre colegii din partea Comisiei Europene, Eurostat, astfel incat fondul sa nu fie considerat ca fiind in…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- In campania electorala din 2016 și mai apoi pe tot parcursul anului 2017, liderii PSD au anunțat cu surle și trambițe inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Dupa lungi perioade de stagnare, proiectul de lege a ajuns in Parlament și chiar daca este asumat de o mare parte a parlamentarilor coaliției…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente. Contactata de IPN, Corina Gaibu, expert al Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul”,…

- Asociația GAL Someș-Nadaș a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pe doua masuri dedicate afacerilor din mediul rural - Masura M5.6A – Investiții in active fizice non-agricole și Masura M6.2A – Investiții in active fizice agricole. Cei interesați de a-și deschide o afacere in mediul rural, fie…

- Infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii "prin mai-iunie" Proiectul de lege privind înfiin'area Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament în perioada mai - iunie, a declarat, vicepremierul Viorel Stefan. El a precizat ca,…

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Autoritate de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat luni retragerea producatorului de ambalaje din sticla Stirom Bucuresti, detinut indirect de portughezii de la BA Vidro, de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti. ”Se retrag de la tranzactionarea pe BVB actiunile emise de Stirom…

- Asociația EuroTeleorman demareaza o campanie care are drept obiectiv conștientizarea populației rurale asupra pericolelor pe care le reprezinta deșeurile pentru mediul natural și pentru sanatatea locuitorilor. Se are in vedere educarea populației din mediul rural privind colectarea și reciclarea deșeurilor;…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, spune ca printre obiectivele mandatului sau pe urmatorii patru ani se numara refacerea pietei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“ conceptului de tranzactionare la bursa si imbunatatirea lichiditatii.…

- Ministerul Educației a deschis, anul trecut, inca 40 de gradinițe care și-au primit deja invațaceii. Unitațile de invațamant au fost construite in cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii in Romania (P.R.E.T.) derulat de Ministerul Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- Astfel, programul de guvernare al Cabinetului condus de Viorica Dancila prevede, la capitolul sanatate, 0 % impozit pe venit pentru medici incepand cu 1 ianuarie 2019. Dancila menține, in programul de guvernare, cu finanțare din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, construcția a 8 spitale regionale,…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Miroslava este considerata cea mai bogata comuna din tara. Ce inseamna acest lucru? Cum este competitia cu Iasul? Ce inseamna sa fii un liberal in coasta pesedistilor? Despre acestea, dar si multe altele la fel de incitante, intr-un interviu cu Dan Nita, primarul comunei iesene Miroslava: - Cum vedeti…

- Verestoy Attila, decedat miercuri la varsta de 63 de ani, avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende suplimentare – Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica si Transgaz, potrivit declaratiei de avere semnata in iulie 2017. Acest…

- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” in cooperare cu IDEA International a prezentat, astazi, raportul Starea Democrației Locale (SoLD) in Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiana pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Raportul de evaluare a democrației…

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Inspectoratul de Politie Judetean Cluj organizeaza concurs/examen in vederea incadrarii, prin recrutare din sursa externa, a unui numar de 4 posturi ofițer de poliție și 2 posturi de agent de poliție, astfel: agent I la Financiar, poziția 167 din statul de organizare al unitații; agent II (contabil)…

- Localnicii unei comune timisene vor avea o sala de sport moderna, cu 180 de locuri, care va fi dotata cu toate echipamentele necesare. Proiectul pentru realizarea acesteia a fost deja depus pentru aprobare de Ovidiu Dota, primarul comunei Topolovatu Mare, urmand sa fie finanțat cu 500.000 de euro, prin…

- Consiliul Legislativ a avizat favorabil, insa cu multe observatii, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), aflat acum in Senat. Consiliul Legislativ atrage atentia asupra mai multor neclaritati, dar si asupra unor articole care nu ar respecta dispozitiile…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Joi, 21 decembrie, in Babana a fost inaugurata o investiție importanta pentru elevii din localitate. Primarul Bebe Ivan a finalizat construirea vestiarului și a grupului sanitar, amandoua investiții fiind necesare celor 154 de elevi de la Școala Babana. 1 de 3 ”Invațatura reprezinta cel mai bun instrument…