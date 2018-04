Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa plateasca 1,2 miliarde euro catre Uniunea Europeana, in aprilie, din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Suma totala...

- Romania a primit de la Uniunea Europeana 46,8 miliarde de euro din 2007 si pana in februarie 2018, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor Publice. Cea mai mare parte a banilor, 37 de miliarde...

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 473 milioane lei de la banci in cadrul unei emisiuni de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,2% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari, valoarea emisiunii fiinde de 400 milioane de lei. …

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 60 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 510 milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark pe 44 de luni, la un randament mediu de 3,88% pe an, potrivit datelor transmise de Banca…

- Banca Nationala a Romaniei avea, la finele lunii februarie, rezerve valutare in valoare de 35,073miliarde de euro, cu peste 1,5 miliarde de euro mai mult fața de finele lunii ianuarie, cand ajungeau la o cota de 33.498 milioane euro. BNR a inregistrat intrari de 2,818 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in martie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,95 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 450 de milioane de lei prin sesiuni…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Excedent bugetar de de aproape 2 miliarde lei, in prima luna a anului Bugetul general consolidat a inregistrat in ianuarie un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, fata de 3,02 miliarde lei (0,35% din PIB), inregistrat in luna ianuarie 2017, in conditiile in care veniturile au fost…

- Rezervele valutare la BNR se situau la finalul lunii februarie la 35,07 miliarde euro, fata de 33,49 miliarde euro la 31 ianuarie, dupa ce in cursul lunii au intrat la Banca Centrala 2,8 miliarde euro si au iesit 1,2 miliarde euro. Intrarile de 2,818 miliarde euro au reprezentat modificarea…

- In plus fata de anul precedent incepand cu acest an alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima casa se realizeaza si prin aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a activitatii desfasurate de finantatori in anul 2017.

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni pe piata obligatiuni de 200 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4,48% pe an, emisiunea fiind suprasubscrisa de peste doua ori. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Din valoarea nominala adjudecata, de 511…

- Ministerul de Finante a refuzat astazi ofertele primite de la opt banci pentru o emisiune de obligatiuni de 400 milioane lei, considerand ca pretul este neacceptabil. Emisiunea avea scadenta la cinci ani si o rata a cuponului de 4,25%. ”In conformitate cu prevederile art. 4,…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 386 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni, suma depasind targetul initial, de 300 milioane lei. Emisiunea are scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- In prima luna a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei. Programul comunicat de Ministerul Finanțelor Publice pentru luna ianuarie 2018 a fost realizat in…

- Echipa PeliFilip, alaturi de casa de avocatura Linklaters, a asistat Ministerul Finantelor Publice intr-o emisiunea de euroobligatiuni de 2 miliarde de euro in doua transe, derulata saptamana trecuta. Prima transa de euroobligatiuni este in valoare de 750 de milioane de euro, cu o maturitate…

- „Tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune România asigurând o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidând totodata rezerva financiara în valuta la dispozitia Trezoreriei…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Romania a atras, joi, doua miliarde euro de pe pietele externe printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua transe, cu maturitati de 12 ani si 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitati, informeaza, vineri, Ministerul Finantelor. "Ministerul Finanţelor Publice…

- Romania incearca sa obtina un imprumut extern de pe piata de la Londra, unde a lansat o oferta de euro-obligatiuni, a anuntat Bloomberg. Este vorba despre doua tipuri de instrumente financiare: obligatiuni pe 12 ani si obligatiuni pe 20 de ani. Citeste continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in februarie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,49 miliarde de lei, din care 3,1 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 390 de milioane de lei prin sesiuni…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 13 de luni, prin care intentiona sa atraga 200 de milioane de lei. Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Agentia de gestionare a datoriilor statului din Ungaria (AKK) a vandut obligatiuni in valoare combinata de 78 miliarde de forinti (250 milioane de euro), crescandu-si oferta initiala cu 18 miliarde de forinti pe fondul cererii mari, relateaza Budapest Business Journal. Agentia a vandut obligatiuni…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Nu mai puțin de 2 miliarde de lei vor fi alocați in acest an de la bugetul de stat pentru cei care vor sa acceseze credite prin programul „Prima Casa”. Decizia a fost luata de Guvern in ultima ședința, ocazie cu care au fost aduse și unele modificari legislației ce reglementeaza programul de creditare.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Doua miliarde de lei. Atat insumeaza plafonul de garantii ce pot fi emise, in 2018, in cadrul programului "Prima Casa". Informatia a fost enuntata de reprezentanti ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), potrivit Agerpres. In calitate de mandatar…

- ”Prima casa”, pe ordinea de zi la Guvern. Bancile, incurajate sa vina cu produse proprii Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, potrivit unor surse guvernamentale, aprobarea programului ”Prima casa” pentru anul 2018, care va avea un buget de doua miliarde de lei, cu 25% mai mic decat…

- Capacitatea administrativa a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor va continua sa scada din cauza reducerii resurselor financiare in varianta prezentata in LEGEA Nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. Actualul guvern PSD-ALDE ia din fondurile care ajungeau…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 9 ani si o dobanda de 4,25% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,29 miliarde lei, din care bancile au licitat in nume…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. La 30 noiembrie 2017,…

