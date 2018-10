Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat astazi o ordonanta de urgenta initiata de Ministerul Finantelor Publice prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adaugata pentru turism si activitati conexe. Tododata, actul normativ prevede mai multe masuri pentru incurajarea conformarii voluntare la plata a contribuabililor, precum…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat, in contexul in care Guvernul a adoptat astazi o ordonanța de urgența prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adaugata pentru turism și activitați conexe, ca aceasta decizie este cea mai importanta masura luata in vederea susținerii concrete…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situatia existenta si sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor,…

- Guvernul da liber iresponsabil la indatorarea primariilor, dupa ce acestea au ajuns in incapacitate de plata, sustin reprezentantii PMP.Acestia spun ca foarte multe primarii din Romania au ajuns in incapacitate de plata, iar, "in mareata i strategie falimentara pentru administratiile publice locale,…

- Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018, pe hartie sau in format electronic, a anuntat, vineri, Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaratia online,…

- Documente atasate: GHID Declaratie Unica DECLARATIA UNICA 2018 Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018, pe hartie sau in format electronic, a anuntat, vineri, Ministerul Finantelor Publice. Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica.…

- Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018, pe hartie sau in format electronic, a anuntat, vineri, Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaratia online,…

- Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018, pe hartie sau in format electronic, a anuntat, vineri, Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Marţi, 31 iulie 2018 este ultima zi în care se poate depune Declaraţia Unică. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaraţia…