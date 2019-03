Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va prelua, incepand cu 1 iunie 2019, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) si directiile generale regionale ale finantelor publice activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva…

- OVești bune pentru persoanele fizice care au obligația depunderii Declarației Unice. Potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, termenul pentru depunerea Declarației Unice prin care se declara veniturile PFA, precum și termenul pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca a fost elaborata o noua ordonanta de urgenta, care va abroga mai multe prevederi din OUG 7/2019 care fac obiectul protestului magistratilor, urmand ca vineri sa ii prezinte proiectul actului normativ premierului Viorica Dancila. "La MJ a fost elaborat…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, in sedinta de miercuri, proiectul referitor la reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Acesta prevede ca vor fi desfiintate cele opt directii regionale si vor fi infiintate la nivelul judetelor, precum si trecerea structurii…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ ce stabileste toate regulile pentru acordarea acestor bani. Conditiile in care angajatii MAI pot beneficia de majorarile salariale pentru munca suplimentara se regasesc in Proiectul de ordin MAI privind conditiile…

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…