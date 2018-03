Ministerul Finantelor pregateste salarii de mii de euro pentru viitorii specialisti IT ai institutiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, a anuntat ca Guvernul urmeaza sa modifice in aceasta luna legea achizitiilor publice prin Ordonanta de Urgenta, vicepresedintele PSD Robert Negoita propunand infiintarea unei structuri centralizate pentru organizarea licitatiilor.

- Guvernul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pâna pe 15 noiembrie spre asumare politica atât calendarul, cât si planul national

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi înfiintata Comisia Nationala pentru aprobarea planului de fundamentare a aderarii la moneda Euro în 2024, din care vor face parte reprezentanti din Academia Româna, Presedintie,

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre Primaria Municipiului Bucuresti, teren pe care ar urma sa fie infiintat sptialul metropolitan Bucuresti-Ilfov.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Inca un om a murit de gripa. Numarul total de decese a ajuns la 88 Înca o persoana a murit de gripa, numarul deceselor provocate de aceasta boala ajungând, în tara noastra, la 88. Este vorba despre o tânara de 17 ani, din judetul Covasna, care suferea si de alte boli…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, o serie de masuri pentru asigurarea fondurilor necesare consolidarii si modernizarii Salii Palatului, astfel incat lucrarile sa se incheie la timp pentru desfasurarea Concursului International “George Enescu” 2018. Ordonanta de urgenta stabileste…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- Conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 82. Ultimele victime sunt un barbat de 69 de ani din Bihor, confirmat cu virus gripal tip A, si o femeie de 93 de ani din judetul Arges, confirmata cu…

- Ministerele Sanatatii si Educatiei nu au folosit cota parte care le revenea din fondul creat prin valorificarea bunurilor confiscate in dosarele penale. Pe de alta parte, Ministerul Public a folosit acest fond pentru a cumpara procurorilor DIICOT aparatura pentru flagrant. Agentia Nationala…

- Alina Gorghiu iese la rampa cu acuzatii dure la adresa PSD si sustine ca Guvernul a adoptat o Ordonanta prin care primariile sunt invitate, practic, sa se indatoreze. Liberala face referire la OUG prin care administratiile locale vor putea sa utilizeze excedentul bugetar pentru cheltuielile salariale.…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța de Urgența ce prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal prețios care vor fi comercializate in Romania, transmite Ministerul Economiei. Dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, toate obiectele din metal prețios vor avea aplicata…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- Depozitarul Central și Uniunea Nationala a Notarilor Publici vin in intampinarea celor care, la intocmirea actelor de succesiune, nu știu daca și ce acțiuni au deținut persoanele decedate, astfel incat eventualele acțiuni sa fie inscrise in masa succesorala. Intr-un comunicat remis redacției, Depozitarul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati. "In anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor…

- Daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai putini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi in mod normal o indemnizatie de 2.125 de lei. Dupa revolutia fiscala, daca firma nu a marit salariul brut, indemnizatia va fi mai…

- Specialistii din cadrul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza internauții românic depsre o înșelatorie sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X.“Pe…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anuntat ca Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o OUG prin care unitatile administrativ-teritoriale (UAT) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile din excedentul bugetar. “In discutiile cu doamna prim-ministru, cu ministrul Finantelor,…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Cel mai mic salariu pe care il vor castiga angajatii din institutii si autoritati publice finantate din venituri proprii va fi, incepand din anul 2022, de aproximativ 1.800 de lei net lunar. Acesta este salariul pentru cei care au opt clase, vechime maxima si functie de conducere, iar maximul la care…

- Ordonanța 3 a fost data pentru a mai repara din raul facut celor ce munceau part-time și pentru a asigura venituri la același nivel ca in 2017 celor din IT, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați. Cu alte cuvinte, pentru a indrepta din efectele adverse ale mutarii contribuțiilor in seama angajatului.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- PNL va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala (CCR) ordonanta de urgenta 3/2018 privind contractele part-time si impozitele angajatilor din IT si din cercetare. ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern…

- Angajatii part-time pot rasufla usurati: Guvernul a reparat greseala care ii lasa pe unii dintre ei cu salarii drastic reduse, iar pe altii ii punea in situatia sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor sociale! Ordonanta discutata astazi prevede ca vor plati

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Casa de avocatura care a reprezentat Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in instanta sustine ca despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca ANRM in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune se ridica la aproximativ…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- „Astazi vom adopta o Ordonanța de urgența privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie. In perioada urmatoare Ministerul Finanțelor Publice trebuie sa identifice o soluție permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitați…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, ieri, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere…

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- Misa, despre stimulentele oferite inspectorilor fiscali: Fondul nu se constituie din amenzile aplicate Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- 2018 va fi anul exceselor ANAF asupra contribuabililor, o miza fiind premiile constand in cote parți din amenzile aplicate, așa cum sunt ele prevazute in OUG nr. 116/2017, avertizeaza reprezentanții oamenilor de afaceri vasluieni. Marul discordiei dintre patronate și administrația fiscala este generat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Oamenii de afaceri critica bonusurile pentru angajații ANAF. Ordonanta de urgenta prin care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot primi 15% din sumele obtinute in urma controalelor nu este constitutionala si va duce la abuzuri asupra contribuabililor, a declarat, marti, Florin…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- Guvernul a dat unda verde pentru deschiderea Centrului National de Management al Apei Grele, prin finanțarea activitații acestuia. In bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost prinsa suma de15 milioane de lei pentru finanțarea activitații acestui centru. In zilele urmatoare va avea loc transferul…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). La nivel national, in noiembrie…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- O noua lege a manualului a fost realizata in a doua jumatate a acestui an si a fost pusa in dezbatere publica, actul normativ prevazand ca proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii…

- Guvernul discuta joi prorogarea pana la jumatatea anului 2018 a termenului de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, iar Ordonanta 79 referitoare la implementarea masurilor fiscal-bugetare si legate…