Ministerul Finanțelor pregătește amnistia fiscală pentru firme “Amnistia fiscala pentru persoanele juridice - a ramas ca discutam in Guvern in cursul lunii mai si o sa prezentam in mod public, cu doamna prim ministru, un pachet cu mai multe masuri, printre care se va afla si aceasta amnistie fiscala pentru companiile atat private, cat si cele publice”, a spus Teodorovici, la Nucet, in judetul Dambovita, intrebat cand va aproba Guvernul amnistia fiscala. El a mentionat ca va avea cu premierul o discutie separata despre amnistia fiscala pentru persoanele fizice, dupa care se va lua o decizie la nivelul Guvernului. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

