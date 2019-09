Ministerul Finantelor lanseaza luni noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie cu dobanzi de pana la 4,5%

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 16 septembrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, si 3 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, respectiv 4,5%, informeaza Ministerul Finantelor Publice, reiterand ca veniturile…

- Titlurile de stat pot fi cumparate in perioada 16 - 30 septembrie 2019 de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului si in perioada 16-27 septembrie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana, din mediul urban, iar in perioada 16-26 septembrie 2019 din mediul rural.…

- In loc sa faca tot posibilul sa le asigure conditii cat mai bune de studii, cazare decenta in camine, sa le faciliteze transportul, dar si sa le ofere siguranta unui loc de munca dupa terminarea facultatii, Guvernul le-a pus gand rau studentilor. Cel putin asta reiese din declaratiile facute in ultima…

- Emisiunea titlurilor de stat pentru populație continua și in luna iulie, Finanțele anunțand ca programul „Tezaur” va fi susținut pe toata perioada anului 2019. „Incepand cu data de 05 iulie 2019, in cadrul Programului Tezaur, Ministerul Finanțelor Publice a lansat o noua emisiune de titluri de stat…

- Ministerul de Finante lanseaza vineri patru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul programului Tezaur, cu scadente de 1-5 ani si dobanzi cuprinse intre 3,5% si 5% pe an, fondurile obtinute urmand sa fie folosite pentru acoperirea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice. Titlurile pot…

- Ministerul Finantelor lanseaza, vineri, patru noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie in cadrul Programului Tezaur, cu dobanzi variind intre 3,5% pe an si 5% pe an in functie de scadenta. Potrivit Prospectului de emisiune publicat de Ministerul Finanţelor, valoarea nominală a unui…