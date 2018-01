Stiri pe aceeasi tema

- Misa, scos de la Finante: 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 mld. lei Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- ♦ Cei care platesc in avans contributii la pensie sau la sanatate si nu reusesc sa realizeze veniturile estimate in 2018 isi vor recupera sumele de la stat daca va fi cazul, iar perioada de depunere a declaratiei 600 va fi prelungita pana la 1 martie - acestea sunt doar doua dintre promisiunile pe care…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016, se arata intr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva. Plenul Parlamentului a votat, de asemenea, și proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru…

- Germania a aderat la guvernele europene, care impun reglementarea monedei digitale Bitcoin, in ciuda faptului ca este folosita pentru spalarea banilor, de catre traficanti de droguri si teroristi, relateaza Bloomberg. Bruno Le Marie, ministrul finantelor din Franta, a declarat ca ii va cere…

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 7 miliarde euro a programului privind Medium Term Notes (MTN) de emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, de la 20 miliarde de euro, cat este prevazut in HG 1264/2010, la 27 miliarde de euro, pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei…

- In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,8 miliarde euro in perioada ianuarie - octombrie 2016, a transmis joi Banca Centrala intr-un comunicat. Balanta bunurilor (care reflecta in principal importul si exportul)…

- Comisiile pentru invațamant, știința, tineret și sport din Camera Deputaților și Senat au avizat, marți, cu 19 voturi "pentru" și 11 "impotriva", bugetul pe anul 2018 pentru Ministerul Educației Naționale, fiind aprobate și insușite toate amendamentele inaintate de parlamentari…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Antreprenorii cu firme mici si mijlocii noi vor putea sa se inscrie la o noua sesiune a programului Start -up Nation, editia 2018, prin care statul urmeaza sa acorde fonduri nerambrsabile de maximum 200.000 de lei pentru investitii, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatații,…

- Ministerul Finantelor apreciaza, in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia acesteia pe anii 2019-2021, ca un eventual cutremur de mare magnitudine ar putea provoca pierderi de mai mult de 7% din PIB, avand in vedere vechimea constructiilor si intarzierea implementarii…

- Cheltuielile destinate investitiilor publice in 2018 vor totaliza 38,5 miliarde de lei, reprezentand aproximativ 4,2% din PIB, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor, realizata de Ministerul Finantelor.

- Cu un deficit de peste 279 de milioane de lei, schita proiectului de buget a municipiului Chisinau pentru anul 2018 a fost prezentata marti, 28 noiembrie, spre discutii publice. Municipalitatea preconizeaza sa obtina in anul viitor venituri de 3,621 miliarde de lei, iar la partea de cheltuieli sunt…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a dezvaluit in cadrul sedintei de Guvern care sunt planurile ministrilor cu cei 2 miliarde de euro, bani europeni pusi la dispozitie pana la finalul anului.Citeste si: Magistratii au DECIS: Fostul ministru Monica Iacob Ridzi, ELIBERATA…

- Armata din Zimbabwe a preluat puterea miercuri dimineata, anuntand ca vizeaza “criminalii” din jurul presedintelui Robert Mugabe, insa a dat asigurari la postul national de televiziune ca Mugabe, in varsta de 93 de ani, si familia acestuia sunt in siguranta, anunta Reuters. Un general a dat cititre…

- In primele 7 luni din acest an, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,19 miliarde euro (anul trecut, dupa primele 9 luni era de 2,88 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala. Balanta bunurilor a avut un deficit mai mare cu 1,7 miliarde euro, in timp…

- Tinta de deficit bugetar de 3% ar putea sa nu fie respectata in 2018 si probabil vor mai trebui masuri de ajustare pentru anul viitor, a declarat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru.

- Deprecierea progresiva a leului ingrijoreaza mediul de afaceri. Mugur Isarescu, guvernatorul BNR a incercat unele explicații legate de aceasta cadere a monedei naționale: „Tendinta de depreciere e mai de durata decat in cazul zlotului si forintului. La zlot si la forint au fost variatii mult mai mari,…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, in cadrul intrevederii, la care a participat si ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, vicepremierul Ciolacu i-a informat pe reprezentantii BERD si cu privire la masurile concrete pe care Guvernul intentioneaza sa le ia pentru transparentizarea sistemului…

- Dupa datele care aratau ca Romania va sari din ținta de deficit bugetar in anul 2017, iar situația se va inrautați in 2018 și 2019, acum raportul CE ne arata ca se va menține totuși trendul de creștere economica. Comisia Europeana a majorat prognozele de crestere a economiei Romaniei pentru 2017,…

- ♦ Mai este doar o saptamana pana ce Ministerul Finantelor ar trebui sa publice, potrivit legii, proiectul de buget pe 2018. Deocamdata insa guvernul nu s-a decis cum va arata Codul fiscal, cel in baza caruia se fac calculele pentru buget. Sedinta de guvern de ieri in care trebuia sa se…

- Consiliul Fiscal sustine ca pachetul de masuri propus de Guvern ce modifica Codul Fiscal in sensul mutarii contributiilor la angajat si al reducerii impozitului pe venit aduce riscuri, la nivel de impact, neobisnuit de mari si ar genera in 2018 o pierdere de venituri la nivelul bugetului consolidat…

- Canada este din ce in ce mai mult tinta unor atacuri cibernetice din partea gangsterilor, a unor state straine si a piratilor informatici, a declarat ministrul canadian al securitatii publice Ralph Goodale marti, citand un raport care sugereaza investitia “inadecvata” a guvernului in domeniu, potrivit…

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- In luna septembrie a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost platita catre UE, respectiv peste 1,177 miliarde de euro, iar 2,4 milioane de euro catre BM. Suma platita Uniunii Europene reprezinta…

- Scaderea investitiilor straine ar putea fi explicata prin faptul ca investitiile pe care le face statul roman au rol de antrenare urmate fiind de cele straine, dar, din cauza politicii fiscale prociclice si a cresterilor de salarii, Guvernul a fost nevoit sa reduca masiv investitiile pentru a se incadra…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anuntat marti ca noua lege a parteneriatului public privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern."Acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor.…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat marți ca noua lege a parteneriatului public-privat este finalizata, urmând ca un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea Legii 233 / 2016 sa fie prezentat în curând în Guvern, informeaza Agerpres.…

- ♦ Cheltuielile de personal sunt, la noua luni din 2017, cu 9 miliarde de lei peste cele programate la inceputul anului, in vreme ce investitiile din buget sunt cu 4,3 miliarde de lei mai mici fata de program ♦ Taierea a zece miliarde de lei de la investitii, la prima rectificare din an, ar…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni seara, dupa o intalnire la Vila Lac 1 la care au participat presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, premierul Mihai Tudose si alti membri ai Guvernului, ca bugetul pe 2018 va respecta tinta de deficit de sub 3% si ca rectificarea bugetara va fi pozitiva.