Ministerul Finanţelor, împrumut de peste 300 de milioane de lei Aceasta emisiune a fost de 400 de milioane de lei, dar Finanțele au primit subscrieri in valoare de 593,4 milioane de lei, iar sesiunea sumplimentara de 60 de milioane de lei nu a fost adjudecata. Din totalul sumei imprumutate, o suma de 351 de milioane a fost in numele bancilor și restul din oferte necompetitive. MFP a menționat ca a respins „in totalitate ofertele de cumparare transmise cu un nivel al pretului mai mic de 98,6849%". In schimb, cea de-a doua licitație programata joi, pentru certificate de trezorerie cu discount, s-a incheiat cu un eșec. Finanțele au dorit sa imprumute,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

