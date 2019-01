Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de emisiune, data licitaţiei este 16 ianuarie 2019, data emisiunii 18 ianuarie 2019, iar data scadenţei este 13 decembrie 2023, potrivit Agerpres. Maturitatea iniţială este de 5 ani, iar cea reziduală de 4,90 ani. Rata cuponului este de 1%, iar dobânda acumulată euro/titlu…