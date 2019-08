Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere masurile fiscale prevazute in Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea procedurilor din interiorul unei institutii publice prin intermediul mijloacelor electronice si inter-operabilitatea prin sisteme informatice care sa reduca timpul alocat de cetateni interactionarii…

- Jumatate din secretarii si subsecretarii de stat vor disparea! Guvernul va concedia si alti functionari din ministere. Guvernul va reduce numarul secretarilor si subsecretarilor de stat, dar si al altor functionari din ministere! Potrivit proiectului de ordonanța de urgența publicat marti dimineața…

- La inceputul lunii iulie, Carrefour a lansat, in Bucuresti, un program-pilot intitulat "Punem pret pe plastic", prin intermediul caruia clientii puteau duce la magazin o sticla PET, primind in schimb legume sau fructe produse de fermieri...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Executivul isi va continua programul de guvernare si ca o evaluare a modului de indeplinire a acestuia va fi efectuata in luna iulie, dupa congresul PSD, tot atunci urmand sa se decida daca este cazul unei remanieri. "Se implinesc sase luni in acest…

- Problema integrarii minoritații rrome a fost intens dezbatuta intr-o intalnire regionala ce s-a desfașurat la Instituția Prefectului Arad in prezența consilierului de stat din cadrul cancelariei Primului ministru, Dana Varga. „Strategia de imbunatațire a situației rromilor este in dezbatere publica…

- 'Autostrazile nu se construiesc nici peste noapte, nici peste guvernari. Autostrazile se construiesc in ani, iar Franta, Germania, Italia construiesc autostrazi incepand dupa Al Doilea Razboi Mondial si construiesc si astazi si le tot dimensioneaza pe alea incepute de acum 70 de ani. Vrem ca in Romania…

- In fiecare an, pe 18 mai, muzeele si alte institutii culturale din intreaga lume celebreaza Ziua Internationala a Muzeelor, iar in acest an, tot la aceeași data, se va desfașura și cea de-a XV-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Astazi, 18 mai, ieșenii sunt așteptați la 20 de muzee și instituții…

- Peste 600.000 de romani vor beneficia de amnistie fiscala, ei urmand a fi scutiți de plata anumitor contribuții catre FISC. Ministerul Finanțelor Publice a pregatit un proiect de ordonanța de urgența, care ii vizeaza pe romanii ale caror venituri nu au depașit nivelul salariului de baza minim brut…